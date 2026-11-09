Während die Lebenshaltungskosten in vielen Bereichen steigen, können sich die Haushalte in Kürten zumindest beim Trinkwasser auf eine kleine Entlastung einstellen. Die Gemeinde plant, die Wassergebühren zum 1. Januar 2027 leicht zu senken. Statt bislang 2,27 Euro sollen dann nur noch 2,23 Euro netto je Kubikmeter Trinkwasser fällig werden. Das entspricht einer Senkung um knapp 1,8 Prozent.

Auch die Grundgebühr soll sinken

Auch die monatliche Grundgebühr für einen Wasserzähler mit einer Nennleistung von vier Kubikmetern soll sinken: von derzeit 21,39 auf 21,25 Euro netto. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 120 Kubikmetern bedeutet das eine Ersparnis von 6,48 Euro netto beziehungsweise rund 6,93 Euro einschließlich Mehrwertsteuer im Jahr.

Größere Zähler: Gebühren bleiben unverändert

Bei größeren Wasserzählern bleiben die Grundgebühren dagegen unverändert. Für Zähler mit einer Nennleistung von zehn Kubikmetern werden weiterhin 20 Euro monatlich berechnet, bei 16 Kubikmetern sind es 35 Euro und bei 63 Kubikmetern 62 Euro. Alle Beträge verstehen sich zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer. Über die geplante Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung berät der Werksausschuss am 18. November.

Gebührenkalkulation des Gemeindewasserwerks als Grundlage

Grundlage der Anpassung ist die aktuelle Gebührenkalkulation des Gemeindewasserwerks. Die Verwaltung rechnet für das Wirtschaftsjahr 2027 mit Gebühreneinnahmen von rund 2,74 Millionen Euro. Die Wassergebühren setzen sich weiterhin aus einer festen Grundgebühr und einem verbrauchsabhängigen Anteil zusammen. Die neuen Sätze sollen zum Jahresbeginn in Kraft treten.

Abwassergebühren nicht betroffen

Nicht betroffen von der Änderung sind Abwassergebühren. Sie werden gesondert festgesetzt. (wg)