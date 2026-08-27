Die Entscheidung in Kürten ist offen. Argumente für und wider eines Seniorenbeirats liegen auf dem Tisch. Die Verwaltung denkt ans Geld, das ist auch nachvollziehbar. In Kürten dreht sich mit Blick auf die 120-Millionen-Investition am Schulzentrum alles ums Finanzielle. Alles erklärbar natürlich. Jetzt kommt ein Aber. Der Seniorenbeirat wäre ein Instrument aktiv gelebter Demokratie.

Im Miteinander der Mitglieder könnten Ideen entstehen, es gibt neue Strategien für Ältere, Aktivitäten lassen sich auf viele Schultern verteilen. Zahlreiche Dinge hatte der Kürtener Beirat angestoßen in den vergangenen Jahren. Jetzt wird von den ehemaligen Mitgliedern befürchtet, dass manches, oder auch vieles, auf der Strecke bleibt.

Dating für Ältere

Ein Dating für ältere Menschen liegt im Trend, in Bergisch Gladbach sind diese Nachmittage immer ausgebucht. Viele Menschen sind im Alter allein, und Einsamkeit ist kein guter Begleiter. Vorbereitungen für solche Angebote lassen sich mit einem Beirat auf mehrere Schultern verteilen.

Auch das Adentscafé hat sich in den bisherigen Auflagen sehr großer Beliebtheit erfreut; im Grunde war diese Veranstaltung auf dem Weg, ein Kürtener Dauerbrenner zu werden, mit einer besinnlichen Stimmung, mit literarischen Vorträgen, ein bisschen Musik und einem gemütlichen Beisammensein. Wenn dies wegfiele, wäre das sehr schade.