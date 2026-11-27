Mit dem Rad von Bechen bis nach Portugal

Ein einsames Wildschwein ist über 30 Kilometer sein einziger Begleiter, während Friedel „Puddingbeinchen“ Eckenroth sein Fahrrad mit 26 Kilo Gepäck durch den heißen Sand auf einem Strand in Spanien schiebt. Normalerweise saß der 59-jährige Kürtener auf seiner Tour aber im Sattel. Von Bechen ist er in 35 Tagen und über 4100 Kilometer bis zum südlichsten Punkt des europäischen Festlands geradelt, nach Punta de Tarifa in Spanien und weiter an den westlichsten Punkt, dem Cabo da Roca in Portugal. Mit der Tour sammelt er Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe und die Kinderpalliativstation Zeitinsel am Klinikum Leverkusen. Bisher sind rund 11.600 Euro zusammengekommen.

Warum die Tour ein Herzensding ist

Sie sind bereits letztes Jahr ans Nordkap geradelt, um Spenden zu sammeln, jetzt in den Süden Deutschlands. Warum das Ganze?

Alles hat letztes Jahr mit einer Wette gestartet, daraufhin habe ich mir ein Fahrrad gekauft, hab angefangen zu trainieren und bin ans Nordkap gefahren (Anm. d. Red.: Wir berichteten Juli 2025). Als mich dieses Jahr einige Bekannte fragten, was ich vorhabe, dachte ich: Na gut, dann fahre ich halt wieder los. Das Kinderhospiz Balthasar und die Kinderpalliativstation Zeitinsel sind für mich ein Herzensding. Ich möchte den Kindern und ihren Angehörigen helfen.

Pannen und Abenteuer unterwegs

<left><b>Bei so einer langen Strecke geht doch sicher auch mal was schief, oder? Gab es mal einen Platten?</b></left>

Keinen einzigen! Mir ist mal eine Felge gerissen, aber das ließ sich auch schnell reparieren. Einmal musste ich das ganze Gepäck vom Fahrrad nehmen, um alles steile Treppen hochzutragen, weil mich meine Routen-App in die Irre geführt hatte. Eine Nacht habe ich auch mal auf einer überdachten Bank geschlafen, weil der nächste Ort zu weit weg war. Aber das gehört eben zum Abenteuer.

Ein typischer Tag auf dem Sattel

<left><b>Wie sah denn so ein typischer Tag aus?</b></left>

Ein luftiger Schlafplatz Copyright: Friedel Eckenroth

Ich bin morgens aufgestanden, gefrühstückt, aufs Fahrrad gestiegen – die Satteltaschen hab ich immer am Vorabend gepackt – und dann einfach los und geschaut wie weit ich komme. Und abends dann nach einem Hotel oder einer Jugendherberge gesucht.

Wie der Spitzname „Puddingbeinchen“ entstand

Wie kam es denn zu dem Spitznamen „Puddingbeinchen“?

Den hat mir mein Neffe gegeben, nachdem wir Anfang des Jahres joggen waren und ich schon beim Laufen Muskelkater in den Beinen gespürt habe. Da meinte er, ich sei ein Puddingbeinchen. Ab da hatte ich den Namen. Vom Fahrrad fahren hab ich nie Muskelkater gehabt, aber als ich da in Spanien das Fahrrad durch den Sand geschoben habe und auf das Wildschwein traf, haben mir am nächsten Tag richtig die Waden wehgetan, unglaublich.

Der Rat des Radlers an Nachahmer

Was würden Sie jemandem raten, der oder die auch sowas gerne machen würde?

Unbedingt Radlerhosen von verschiedenen Herstellern einpacken, sonst reibt es sich wund und dann: nicht lange überlegen sondern einfach machen. Es kann am nächsten Tag schon zu Ende sein. Manchmal ist schneller besser, als lange geplant.

Vom Abenteurer zum Spendensammler

Zur Person: Friedel Eckenroth war schon immer ein Abenteurer. 1988 war er bei der Bundeswehr und diente unter anderem auf der Gorch Fock. Später reiste er mit einem Rucksack 18 Monate um die ganze Welt. Am 6. Dezember wird Friedel Eckenroth noch einmal auf dem Fahrrad unterwegs sein. Aber nur im Rheinisch-Bergischen Kreis. Im Gepäck viele Tüten Puddingpulver, „um mich bei allen die gespendet haben persönlich zu bedanken“, sagt er.