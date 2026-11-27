Kurz vor acht am Dienstag voriger Woche hat ein Autofahrer aus Richtung Bensberg auf dem Zebrastreifen in Moitzfeld eine 14-jährige Schülerin erfasst. „Der Autofahrer habe die Schülerin nicht gesehen“, teilte die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Das Mädchen kam verletzt ins Krankenhaus. Für die Eltern der Gemeinschaftsgrundschule ist eingetreten, wovor sie lange warnen.

Eltern zählen 101 Zwischenfälle seit 2023

„Jetzt ist das Maß voll“, sagt Benjamin Jendrosch, stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender und Mitglied der Schulkonferenz. Seine Auswertung seit 2023 zählt 101 Zwischenfälle im Umfeld, darunter sechs Unfälle mit Verletzten. Dies ist keine amtliche Statistik. Eine Dunkelziffer sei möglich, weil Beteiligte Zusammenstöße mitunter ohne Polizei regelten. Die Eltern fordern Tempo 30 sowie mehr Kontrollen.

Sichtprobleme am Zebrastreifen

Jendrosch sieht am Zebrastreifen Handlungsbedarf: Mülltonnen oder haltende Fahrzeuge könnten Kindern die Sicht nehmen. Am Unfalltag hätten vor der Pizzeria viele Tonnen gestanden; ob sie zum Unfall beigetragen haben könnten, ist unklar. Die Mutter des Kindes schreibt, selbst Erwachsene könnten die Straße kaum sicher überqueren. Sie wünscht sich eine Ampel und weitere Sicherungen.

Der Forderungskatalog der Eltern

„Wir wollen jetzt versuchen einen Maßnahmenkatalog der Schulpflegschaft und Schulkonferenz über eine Stadtratsfraktion einzubringen“, sagt Jendrosch. Die dringenden Forderungen der Eltern: zeitlich geregeltes Tempo 30 zu Schul- und OGS-Zeiten mit Smiley-Anzeigen in beiden Fahrtrichtungen; Prüfung der Ampelschaltzeiten an der Barbarastraße und ein Kombi-Blitzer; Erhalt und Ausbau des Schulbusses mit Anbindungen für Löhe/Herweg und Bensberg; sowie Tempo 20 und Bremsschwellen im direkten Schulumfeld.

Stadt hat weniger Personal für Schulwegsicherheit

Die Stadtverwaltung ist für die Schulwegsicherheit aktuell schlechter aufgestellt als früher: Künftig stehen höchstens 50 Prozent einer Stelle zur Verfügung, zuvor waren es rund 75 Prozent. Der Stadtrat strich im März mehrheitlich zwei Stellen im Mobilitätsmanagement dauerhaft. Die Stadt möchte alle 20 Grundschulen in Schulzonen mit rund 400 Metern Radius untersuchen. Fachbüros sollen unter anderem Querungen, Sicht, Beleuchtung und Barrierefreiheit prüfen.

Moitzfeld steht weit hinten auf der Prioritätenliste

Moitzfeld steht mit Herkenrath und Sand auf Priorität fünf von sechs. Ein Antrag der Schule wurde im Beschwerdeausschuss angenommen; Jendrosch fragt allerdings, warum sie dennoch so weit hinten steht. Für die 20 Schulen veranschlagt die Stadt fünf Jahre mit ein bis zwei Paketen jährlich und etwa einem Jahr Planung pro Paket. Eine Startfrist für Moitzfeld gibt es nicht. Jendrosch geht allerdings kaum von einer Lösung vor Ablauf von fünf Jahren aus.

Mobilitätsausschuss tagt nächste Woche

Der Mobilitätsausschuss tagt bereits nächste Woche Dienstag (17 Uhr) wieder im Rathaus Bensberg. Ein eigener Punkt zum Unfall fehlt. Vorgesehen ist der Prüfauftrag für Tempo 30 auf der Straße Moitzfeld zwischen Habichtweg und Friedrich-Ebert-Straße. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Eltern fordern unterdessen Sofortmaßnahmen, ohne zu behaupten, sie hätten den Unfall verhindert.