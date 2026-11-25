Wer die „Kleine Rathausgalerie“ in Odenthal betritt, sieht sich Werken gegenüber, die aus der Ferne wie Fotografien anmuten. Erst beim Nähertreten entfaltet sich die textile, fragile Natur von Aquarellen. Es ist eine Begegnung mit dem Unfassbaren: Annett Coumonts Ausstellung „Resonanz der Stille – Landschaften über Licht und Erinnerung“ (noch zu sehen bis zum 3. Januar 2027) zeigt Arbeiten, die Natur nicht bloß abbilden, sondern ihre schwindende Existenz emotional spürbar machen.

Totholz im Licht: Die „Kalamitäten“

Besonders eindringlich zeigt sich dies in den beiden Arbeiten, die sich den „Kalamitäten“ widmen. Gestorbene Bäume leuchten uns hier förmlich aus dem dichten, tiefen Dunkel des Waldes entgegen. In diesen „Ästhetiken des Verlusts“ fängt Coumont die schmerzhafte Realität geschädigter Wälder ein. Von Borkenkäfer und Stürmen gezeichnetes Totholz, das durch einen meisterhaften, fast magischen Lichteinfall eine beinahe sakrale Würde erhält. Jede Rindenstruktur, jeder abgebrochene, nackte Ast scheint im Sonnenlicht. Es ist die Visualisierung von „Solastalgie“, jener Trauer über die Zerstörung der eigenen, vertrauten Umwelt. Doch statt in düstere Melancholie zu verfallen, lässt Coumont das Absterben in goldenen und silbrigen Nuancen erstrahlen. Sie zeigt uns, dass die Schönheit nicht außerhalb des Verlusts existiert, sondern diesen sichtbar und fühlbar macht. Das unberechenbare Fließen der Pigmente spiegelt die Fragilität der bedrohten Lebensräume perfekt wider.

Eine filmische Reise durch den Tag: Das Triptychon

Einen kontrastierenden, aber eng verwobenen Rhythmus bietet die dreiteilige Sequenz. Dieses Triptychon nimmt uns mit auf eine filmische Reise durch wechselndes Licht, Zeit und Vegetation. Im ersten Bild bricht ein warmer, fast goldener Sonnenaufgang durch das Geäst und reflektiert auf einem sanften Wasserlauf. Das mittlere Werk fängt das schattige, diffuse Mittagslicht im dichten Forst ein, gezeichnet von den langen Schatten, die die Stämme auf einen Weg werfen. Im dritten Bild glüht der Wald in herbstlich-roten Tönen am Ufer. Coumonts Kunst ist kein lauter Aktivismus. Es sind Räume der Reflexion, die durch ihre fotorealistische Detailtreue fesseln.

Kalamitäten Copyright: Christoph Konkulewski

Resonanz nach Hartmut Rosa und die Künstlerin

Damit übersetzt Coumont den Resonanzbegriff des Soziologen Hartmut Rosa ins Bild: Mensch und Welt berühren und antworten einander. Landschaft bleibt hier keine bloße Kulisse. Sie trägt Erinnerung und Zugehörigkeit und stellt die Frage, was mit uns geschieht, wenn vertraute Orte verschwinden. Die Künstlerin lebt und arbeitet bei Köln, malt ausschließlich mit Aquarellfarben und erhielt mehrere Preise. Ihre Werke hängen in privaten Sammlungen weltweit. (ck)

Öffnungszeiten der Rathausgalerie

Die Rathausgalerie an der Bergisch Gladbacher Straße 2 ist geöffnet montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.