Seit 30 Jahren auf Tour: Der Bürgerbus Odenthal (BBO), entstanden aus der Idee, auch abgelegene Gemeindegebiete, insbesondere in Oberodenthal, an das Busnetz anzuschließen, feiert Ende des Jahres Jubiläum. „Mer sin für üch op Jück - Bürgerbus Odenthal“ - „Das ist unser Leitsatz - und danach leben wir...“, sagt der heutige Vorsitzende des Bürgerbusvereins Hans-Georg Frohberger.

Seit November 1996 besteht der ehrenamtlich betriebene Fahrservice, der in Odenthal im Linienbetrieb unterwegs ist. Pionierarbeit leisteten damals unter anderem die Odenthaler Walter Küsgen, Johannes Troche und Johannes Maubach. „Damit wurde es möglich, allen Gemeindemitgliedern - zusätzlich zu den Fahrten der Wupsi - eine weitere bequeme Busverbindung zwischen dem Zentrum und Ober-Odenthal anzubieten“, so der Verein.

Das von Ehrenamtlichen organisierte Angebot hat sich etabliert

Das Angebot habe im Laufe der Jahre kontinuierlich an Akzeptanz gewonnen, was steigende Fahrgastzahlen belegen. Es lebe von einer Mentalität des „Geben und Nehmen“, erläutert Frohberger: Sponsoren, Vereinsmitglieder, Werbeträger und die Eltern der Schul- und Kita-Kinder trügen neben der Kommune dazu bei, diesen Service finanziell zu unterstützen, die Fahrerinnen und Fahrer steuerten im Wortsinn ihren Anteil bei, indem sie ehrenamtlich am Lenkrad sitzen. Das Fest zum Jubiläum am Samstag, 7. November, ist daher auch ein Fest, mit dem man danke sagen will.

i Chronik des Bürgerbus-Vereins 1995: Erste Überlegungen von Odenthaler Politikern zur Gründung eines Bürgerbusvereins 4.11.1996: Vereinsgründung Juni 1997: Auslieferung des Bürgerbusses: Geplante Fahrstrecken: ab Zentrum Odenthal nach Oberodenthal, Eikamp Ende 1997: 974 Fahrgäste Mitte 1999: Im Rahmen des Nahverkehrsplans des Kreises verstärkt Fahrten nach Oberodenthal ab 2000: Betreuung nur noch der Fahrstrecke Odenthal- Oberodenthal – Altenberg in den „KWS-freien“ Zeiten Ende 2002: 10.547 Fahrgäste 2003: Einweihung des zweiten Bürgerbusses 2018: Verleihung des Ehrenpreises „Der Odenthaler“ an den BBO 2024: Neuer Bus 2021: Neuer Vorstand 2025: Streckenerweiterung durch Kooperation mit dem Bürgerbus Kürten

Der Bürgerbus bietet Fahrten zwischen dem Zentrum und Oberodenthal an. „Dabei handelt der Verein streng nach den Regeln der Inklusion. Daher gilt Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, wie auch Müttern und Vätern mit Kinderwagen unsere besondere Aufmerksamkeit“, so Frohberger.

Der Bürgerbus fährt im Linienverkehr

Der Bürgerbus mit maximal acht Sitzplätzen fährt im Linienverkehr montags bis freitags am Vormittag in der Kernzeit von circa 8 bis 12.30 Uhr, am Nachmittag von etwa 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Dabei werden Rundverkehre von Odenthal-Zentrum über Pistershausen-Scheuren - Neschen - Hüttchen und Altenberg zurück zum Zentrum wie auch in entgegengesetzter Richtung angeboten. Zudem gibt es einzelne Verbindungen auf Teilstrecken, Faltpläne im Bus klären darüber auf. Auch Sonderfahrten für Vereine, Institutionen und offizielle Einrichtungen sind möglich.

Noch relativ neu ist die Zusammenarbeit mit dem Bürgerbus Kürten, mit dem man ab Neschen-Kirche über Bechen weiter nach Kürten fahren kann. Da der Kürtener Bürgerbus keinen Linienbetrieb unterhält, sondern auf Anfrage (on demand) fährt, muss hier der Fahrgast einen Tag vor der geplanten Fahrt Kontakt zum Bürgerbus Kürten aufnehmen. Das geht telefonisch (0151/17987581) oder über die kostenlose Buchungs-App „Bürgerbus Kürten“.

Die Erweiterung nach Kürten wird als Erfolgsgeschichte gewertet

„Die Erweiterung unserer Strecke von Kürten nach Oberodenthal ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Hans-Jürgen Lohmann, Vorsitzender des Bürgerbus Kürten e.V. „In diesem Jahr haben wir auf dieser Strecke bereits 1.560 Fahrgäste befördert.

Am Samstag, 7. November (2026), 11 bis 17 Uhr, wird das Jubiläum im Bürgersaal Odenthal und auf dem benachbarten Parkplatz vor der ehemaligen Post im Zentrum gefeiert. Das Programm sieht neben Ständen mit Getränken, Kuchen und Snacks (gegen Spende) auch Infostände und die Präsentation der Bürgerbusse vor, Kinder erwartet unter anderem eine Hüpfburg, zudem Spiel- und Bastelaktionen, ein Glücksrad soll für Spannung sorgen.