Vier Stimmen, kein Dirigent. Wer ein Streichquartett hört, erlebt Demokratie im Ausnahmezustand: Niemand gibt den Takt vor, jeder muss führen und im nächsten Moment folgen. Am Sonntagabend bot das Forum des Schulzentrums Odenthal die Bühne für dieses Wagnis. Kein vergoldeter Musentempel empfing die Gäste, sondern ein gut gefüllter Schulraum voller Erwartung und das Simply Quartet bewies bei den Odenthaler Kammerkonzerten, warum diese Gattung als Königsdisziplin gilt.

Ein Ensemble zwischen Shanghai und Wien

Das Ensemble, 2008 in Shanghai gegründet und heute in Wien verankert, reist mit großen Preisen an aus Wien, Kopenhagen und Bordeaux. In Odenthal spielten Sueye Park und Antonia Rankersberger (Violine), Xiang Lyu (Viola) sowie Ivan Valentin Hollup Roald (Violoncello). Schnell zeigte sich, was die vier Musiker verbindet: Sie verschmelzen zu einem geschlossenen Klangkörper, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben. Keine Stimme dominiert, keine taucht ab. Auf dem Podium herrschte ein waches, fast blindes Einverständnis.

Haydns Fuge als lebendiges Gespräch

Den ersten Prüfstein setzte Joseph Haydn mit dem Streichquartett A-Dur op. 20 Nr. 6 (Hob. III:36). Das Werk von 1772 zählt zu den „Sonnenquartetten“, mit denen Haydn die Gattung aus der gefälligen Unterhaltung befreite. Im Finale fordert eine Fuge über drei Themen die Streicher heraus. Auf dem Papier klingt Kontrapunkt oft nach Pflichtprogramm. Im Forum aber verwandelte das Simply Quartet die strenge Form in ein lebendiges Gespräch. Jede Stimme trat klar hervor, warf ein Motiv in die Runde, erhielt Widerworte und flocht sich wieder ein. Nichts stand bloß nebeneinander; die Konstruktion blieb durchhörbar und federte dennoch leichtfüßig dahin.

Mozarts dunkle Unruhe in d-Moll

Elf Jahre jünger, eine andere Welt: Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquartett Nr. 15 d-Moll KV 421. Unter den sechs Quartetten, die Mozart 1783 seinem Vorbild Haydn widmete, steht dieses als einziges in Moll. Constanze Mozart überlieferte später, ihr Mann habe daran geschrieben, während sie am 17. Juni 1783 den ersten gemeinsamen Sohn zur Welt brachte. Ob man der Anekdote traut oder nicht, in den Noten brennt eine dunkle Unruhe. Wer Mozart auf gepuderte Eleganz verkürzt, sah sich widerlegt. Das Ensemble schattierte gerade die leisen Passagen genau, stufte die Übergänge behutsam ab und legte den Schmerz hinter der klassischen Form frei. Die Musik berührte, ohne ins Sentimentale abzurutschen.

Brahms: Wuchtige Ausbrüche und innige Zurückhaltung

Nach der Klassik weitete Johannes Brahms den Klangraum. Sein Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 51 Nr. 2 erschien 1873; schon das Anfangsthema kreist um die Tonfolge F-A-E („Frei, aber einsam“), das Lebensmotto seines Freundes Joseph Joachim. Hier rief das Simply Quartet die gesamte Bandbreite seines Klangs ab: warme, dunkel schimmernde Farben neben wuchtigen, fast orchestralen Ausbrüchen und feinsten Nuancen. Dramatik und innige Zurückhaltung hielten einander in weit ausschwingenden Bögen im Gleichgewicht.

Zugabe mit Hugo Wolf und Hinweis auf die Sendung

Kräftiger Beifall zwang die vier Streicher zu einem Nachschlag. Mit Hugo Wolfs „Italienischer Serenade“ von 1887 wirbelten tänzerischer Witz und augenzwinkerndes Temperament durch den Saal. Eines bewies die Reihe in Odenthal erneut: Große Kammermusik braucht keinen Prunksaal. Vier Stühle, vier Pulte und vier Menschen, die einander wirklich zuhören. WDR 3 zeichnete das Konzert auf; die Ausstrahlung ist für den 1. Februar 2027 um 20.03 Uhr angesetzt. (ck)