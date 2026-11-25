Spontaner Tanz mit der Bonner Ehrengarde

Als das noch designierte Overather Prinzenpaar am Samstagabend mit der Ehrengarde der Stadt Bonn zur feierlichen Proklamation in den Saal des Schulzentrums Cyriax einzog, gab es auch für den Sitzungspräsidenten der Overather KG Spass am Karneval kein Halten mehr. „Ja, das war spontan, aber ich musste einfach mittanzen“, erklärt Nikolaus Habers später. Als blau-gelber Farbklecks mit der „Kabüs“ auf der Schulter reihte sich der Karnevalist in die in großer Mannschaftsstärke angetretene rot-weiße Garde ein und ließ sich von der Stimmung mitreißen.

Jüngstes Dreigestirn verabschiedet, neues Paar proklamiert

Zuvor war das bislang jüngste Dreigestirn der Overather Karnevalsgeschichte mit einer großen Polonäse verabschiedet worden. Prinz Bastian I., Bauer Tom und Jungfrau Moni waren bei ihrer Proklamation 2025 erst zwölf bis 14 Jahre alt. Dann wurde es ernst für das neue Prinzenpaar. „Sie waren schon ganz schön nervös“, hatte Habers beobachtet, bevor Dirk II. (Karstädt) und Prinzessin Heike (Kunz) zur Überreichung der närrischen Insignien auf die Bühne schritten. Bürgermeister Michael Eyer und der Vorsitzende der KG, Johannes Deppe, übergaben dem Prinzen das Zepter. Danach wurde wieder getanzt – begleitet von der Musik und den Schritten der Ehrengarde. „Das war ein sehr beeindruckender Auftritt“, so Habers.

Ein Prinzenpaar mit Erfahrung in drei Vereinen

Habers leitet seit dem Ende der Corona-Zeit die Sitzungen der KG Spass am Karneval und hat dabei sowohl Dreigestirne als auch Prinzenpaare erlebt. Bis 2003 gab es in Overath traditionell ein Prinzenpaar, seither ist man flexibler. „Wie es passt, wie sich die Leute zusammenfinden“, so Habers. Dieses Mal also wieder ein Paar, das karnevalistisch zu den Profis zählt. Dirk II. und Heike sind beide in drei Karnevalsgesellschaften engagiert: bei der KG Spass am Karneval, den Vilkerather Narren und der KG Neichen-Nallingen. Mehrere Wechsel führten dazu.

Motto „In Farben getrennt, im Herzen vereint“

Ehrengarde Bonn mit Habers Copyright: Julia Bauer

Passend dazu lautet das Motto der noch jungen Session: „In Farben getrennt, im Herzen vereint.“ Damit wollen die Verantwortlichen der KG Spass am Karneval Brücken zwischen den Vereinen und den teils weit auseinanderliegenden Overather Ortsteilen bauen. Dass diese Verbundenheit bereits existiert, machte die gut besuchte Proklamation am Samstag deutlich: Abordnungen zahlreicher befreundeter Overather und Rösrather Gesellschaften waren zum Cyriax gekommen, um die Inthronisierung von Dirk und Heike mitzuerleben. Das Tanzcorps Blau-Weiß Vilkerath hat einen besonderen Bezug zum Prinzenpaar. Das traditionelle blau-weiße Zebra-Maskottchen ist aktuell auf dem Sessionsorden abgebildet. Mit einem Karton Eierlikör bedankten sich die Tänzerinnen und Tänzer für diese Ehre.

Sitzungsprogramm voller Höhepunkte

Das Sitzungsprogramm war vor und nach der Proklamation voller Höhepunkte: Die Band Eldorado, Jörg Runge als „Dä Tuppes vum Land“, Redner Djavid, die StattGarde Colonia Ahoj, die Klüngelköpp und Druckluft sorgten für Unterhaltung.

Lob für das Ehrenamt

Habers betonte auch das große ehrenamtliche Engagement, mit dem die Vereinsmitglieder erneut eine prunkvolle und gut organisierte Sitzung auf die Beine gestellt hätten. Vom Kartenvorverkauf über den Aufbau bis zum Thekenpersonal und den Service während der Veranstaltung laufe alles über das Ehrenamt. „Ohne diese engagierten Menschen würde das hier überhaupt nicht funktionieren“, sagte der Sitzungspräsident.

Start in die Session mit Rückhalt

Dirk und Heike starten mit Rückhalt aus vielen Vereinen in die Session. Bonner Garde, befreundete Gesellschaften und der Sessionsorden des Tanzcorps machten das Motto im Saal sichtbar. Habers’ spontaner Tanz passte dazu: Hier wurde die närrische Gemeinschaft gefeiert.