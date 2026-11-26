Bilanz: 405 Einsätze in zwölf Monaten

405 Einsätze in zwölf Monaten, ein Waldbrand in munitionsbelastetem Gelände und immer öfter mehrere Alarmierungen zugleich: Die Feuerwehr Rösrath hat bei ihrer Jahreshauptversammlung eine Bilanz vorgelegt, die mehr sagt als eine Zahl. Stadtbrandinspektor Lars Pläsker berichtete für den Zeitraum vom 1. November 2025 bis 31. Oktober 2026 von insgesamt 405 Einsätzen. Auffällig sei, dass die Wehr zunehmend parallel oder unmittelbar nacheinander gefordert werde. Neben Einsätzen stemmen die Ehrenamtlichen auch Ausbildung und Nachwuchsarbeit.

Waldbrand in der Wahner Heide und weitere Großeinsätze

Besonders fordernd war der Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gebiet der Wahner Heide. Kräfte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis waren dort zwei Tage im Einsatz. Auch die Gebäudebrände am Eiserweg und am Wiedenhof sowie Wald- und Vegetationsbrände im Sommer erinnerte Bürgermeister Yannick Steinbach.

Ausbildung: Lehrgänge, Übungen und Training für Führungskräfte

Ausbildung bleibt ein wichtiger Baustein. Stadtausbildungsbeauftragter Peter Preußer berichtete von Lehrgängen auf Stadt- und Kreisebene sowie am Institut der Feuerwehr NRW. Dazu kamen interne Fortbildungen zur Brandbekämpfung, zwei Besuche der Brandübungsanlage in Bergisch Gladbach und Trainings für Führungskräfte zum Drehleitereinsatz und zum „kritischen Wohnungsbrand“.

Nachwuchs: Jugend- und Kinderfeuerwehr mit Wartelisten

Der Nachwuchs wächst, doch die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Die Jugendfeuerwehr zählt 48 Mitglieder und führt eine Warteliste. Auch die Kinderfeuerwehr ist mit 20 Mädchen und Jungen voll; Leiter Karsten Jung berichtete ebenfalls von einer Warteliste. Die Jugend nahm am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager teil, besuchte die belgische Partnerstadt Veurne und war bei lokalen Veranstaltungen sowie Sankt-Martins-Zügen dabei. Beim Sommerfest wurde die Kinderflamme verliehen.

Wehr braucht Gebäude

Neben Menschen braucht die Wehr geeignete Gebäude, Übungsflächen und Fahrzeuge. Bürgermeister Steinbach verwies auf das Übungsgelände am Schulzentrum, das Gestalt annehme, sowie auf die Machbarkeitsstudie für Neubauten des Feuerwehrhauses Hoffnungsthal und der zentralen Feuerwehrwerkstätten. Feuerwehrleiter Bastian Eltner dankte Politik und Verwaltung für die Zusammenarbeit; auch Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen seien wichtige Vorhaben.

Dank an Ehrenamtliche und ihre Familien

Steinbach würdigte den Einsatz der Ehrenamtlichen in Ausbildung, Nachwuchsarbeit und bei Alarmierungen – und dankte auch ihren Familien, die Zeit und Verzicht mittragen. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf Sie bin“, sagte der Bürgermeister. Kreisbrandmeister Manuel Packhäuser schloss sich dem Dank im Namen des Landrats an. Die Feuerwehr lebe von den Menschen, nicht von Technik und Führung, betonte er.

Kommentar: Anerkennung muss sich im Alltag bewähren

Das Lob war groß – doch Anerkennung muss sich auch im Alltag bewähren. Für die Feuerwehr wird entscheidend sein, ob aus Studien und Planungen tatsächlich die benötigten Gebäude und Übungsmöglichkeiten werden. Das Übungsgelände nimmt Gestalt an; für Feuerwehrhaus und Werkstätten liegt bislang eine Machbarkeitsstudie vor. Die nächsten Schritte müssen nun mit der gleichen Verlässlichkeit folgen wie das Engagement der Feuerwehrleute.

Gedenken und Gäste der Versammlung

Zu Beginn gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder. An der Versammlung nahmen neben den Einsatzkräften auch die Ehren- und Unterstützungsabteilung sowie die Jugendfeuerwehr teil. Gäste waren eine Abordnung der Brandweer Veurne, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Jörg Köhler, Kreisbrandmeister Manuel Packhäuser, sein Vorgänger Wolfgang Weiden sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung.

Ehrungen für 25, 35 und 50 Jahre aktiven Dienst

Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Jürgen Felgenhauer, Sabrina Kapahnke, Daniel Möhring, Dirk Abels, Philip Schmitz und Alexander Sternenberg das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber. Für 35 Jahre wurden Dirk Remmel und Bastian Eltner mit Gold geehrt; Jörg Freitag und Dieter Mertikat erhielten für 50 Jahre das Goldene Ehrenzeichen mit Goldkranz.

Sonderauszeichnungen und 47 Beförderungen

Die Sonderauszeichnung des Verbands der Feuerwehren in NRW in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft ging an Axel Ketter, Thilo Kozik, Bernd Roth, Horst Roth und Manfred Remmel. Jörn Wagner wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Insgesamt sprach die Feuerwehr 47 Beförderungen vom Anwärter bis zum Hauptbrandmeister aus. Voraussetzung sind bestandene Lehrgänge und/oder die erforderliche Dienstzeit.