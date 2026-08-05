Die Feuerwehr Rösrath ist am Mittwochnachmittag zu einem Vegetationsbrand im Bereich des Lüderichs alarmiert worden. Gegen 17.34 Uhr war das Feuer auf einer Böschung zwischen einer Bahnstrecke und der Bergstraße gemeldet worden.

Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers wurde die Alarmstufe erhöht und ein Stadtalarm für die Feuerwehr Rösrath ausgelöst. Durch einen umfangreichen Löschangriff verhinderten die Einsatzkräfte eine weitere Ausbreitung und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Stadtalarm in Rösrath ausgelöst

Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers wurde die Alarmstufe erhöht und ein Stadtalarm für die Feuerwehr Rösrath ausgelöst. Durch einen umfangreichen Löschangriff verhinderten die Einsatzkräfte eine weitere Ausbreitung und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr wegen des steilen und schwer zugänglichen Geländes als zeitintensiv. Insgesamt setzten die Einsatzkräfte drei C-Rohre und sieben D-Rohre ein.

Feuerwehren aus der Region unterstützen

Unterstützung kam von den Feuerwehren aus Overath und Bergisch Gladbach mit Tanklöschfahrzeugen. Ein geländegängiges Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Lohmar half bei den Maßnahmen im unwegsamen Gelände. Eine Einheit aus Overath sicherte währenddessen den Grundschutz für das Rösrather Stadtgebiet.

Nach aktueller Einschätzung ist eine Fläche von rund 2.500 Quadratmetern betroffen. Gegen 21 Uhr waren die Flammen gelöscht, eine Brandwache bleibt bis zum Morgen vor Ort. Die Bleifelder Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. (red)