Als Markus Grimm fragt, ob Fleckie wohl mit dem Postbus nach Hause kommt, schnellen Hände in die Höhe. Mehr als 50 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule in Bergisch Gladbach-Moitzfeld verfolgen die Geschichte des kleinen Marienkäfers, der auf einer Nussecke in einem Auto nach Paris reist und dort Heimweh bekommt. Grimm liest aus „Fleckies Reise“ – und macht aus dem Vorlesetag ein gemeinsames Abenteuer.

Fleckies Reise nach Paris

Im Buch verirrt sich Fleckie in einem Urlauberauto, landet in Paris und findet dort mit Käfor einen Freund. Trotz der fremden Stadt und der großen Abenteuer vermisst er seine Familie und die vertraute Heimat. Mit Hilfe eines Postbusses gelingt schließlich die Rückkehr nach Falkental.

Kinder zählen, raten und erzählen mit

Die Kinder hören nicht nur zu. Sie helfen auch beim Zählen, antworten auf Fragen des Autors und überlegen, wie Fleckie den Rückweg nach Falkental schaffen könnte. Grimm zeigt Bilder aus dem Buch auf einer Leinwand, spricht mit den Mädchen und Jungen über die Figuren und lässt Raum für ihre eigenen Ideen. Am Ende gibt es Malvorlagen und weitere Fragen: Was frisst Fleckie am liebsten? Wie alt ist ein Marienkäfer? Ein Exemplar des Buches und der Lesebegleiter „Fleckie“ bleiben in der Schulbücherei – zum Wiedersehen mit der Figur und zum eigenen Schmökern.

Organisation und Finanzierung der Lesung

Die Lesung wurde vom Rösrather Verlag „aibo publishing“ organisiert und vom Förderverein der Friedrich-Fröbel-Schule finanziert. Der Verlag spendete der Schule zudem Exemplare von „Fleckies Reise“ in Einfacher Sprache sowie den Lesebegleiter Fleckie als Plüschtier für Unterricht und Schulbücherei.

Spende für die Schulbücherei

Das Buch erzählt von Freundschaft, Mut und der Sehnsucht nach Zuhause. Die Einfache Sprache soll den Zugang erleichtern. Für die Förderschule ist das mehr als eine nette Geschichte: „Viele unserer Schülerinnen und Schüler entdecken über das Zuhören den Spaß am Lesen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Claudia Ammer. Eine lebendig erzählte und bebilderte Geschichte ermögliche allen Teilhabe an Literatur, betont sie. Auch Deutschlehrerin Anke Köhler begleitet die Fragerunde.

Der Bundesweite Vorlesetag

Die Lesung in Moitzfeld war eine von vielen Aktionen zum Bundesweiten Vorlesetag am Freitag. Die Initiative von „Die Zeit, Stiftung Lesen“ und „Deutsche Bahn Stiftung“ will Kinder für Geschichten begeistern, Lesefreude wecken und Lesekompetenz stärken. Lesen eröffnet Wissen und hilft, sich eine eigene Meinung zu bilden – ein Gedanke, der angesichts gesellschaftlicher Spannungen und bedrängter Demokratie besonderes Gewicht bekommt.

Vorlesetag in Rösrath. Copyright: Stephan Braun

Vorlesen im Schloss Eulenbroich in Rösrath

Auch in Rösrath stand das gemeinsame Eintauchen in Geschichten im Mittelpunkt. Die dortige Bürgerstiftung lud zum vierten Mal zum Vorlesetag ins Schloss Eulenbroich ein. Rund 150 Kindergarten- und Grundschulkinder kamen in acht Gruppen; ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser lasen ihnen altersgerechte Bücher vor. In den Pausen gab es etwas zu trinken, und die Kinder durften die Bücher anschließend mit nach Hause nehmen. Die Bürgerstiftung dankte den teilnehmenden Einrichtungen und den freiwilligen Lesenden.

Lesefreude wächst durch gemeinsame Zeit

Ob in der Förderschule, im Schloss oder anderswo: Vorlesen schafft gemeinsame Zeit und macht Literatur zugänglich. In Moitzfeld zeigte sich das an den vielen Fragen und Ideen der Kinder; in Rösrath daran, dass sie Geschichten und Bücher mit nach Hause nehmen konnten. Die Aktionen erinnern daran, dass Lesefreude nicht von allein entsteht. Sie wächst, wenn Erwachsene vorlesen, zuhören und Kindern Bücher in die Hand geben.