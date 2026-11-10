Montagmorgen, 7.30 Uhr, am Rösrather Sandweg. Männer und Frauen in Warnwesten stehen hinter einer rot-weißen Absperrung, Polizistinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts sind ebenfalls da. Wo sich sonst vor Schulbeginn Autos drängen, ist es erstaunlich ruhig. Der Verkehrsversuch vor der Katholischen Grundschule (KGS) und der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) hat begonnen. Zwischen 7.30 und 8 Uhr dürfen hier an Schultagen keine Autos mehr durchfahren – mit Ausnahmen für Anwohner und Einsatzfahrzeuge.

Viele Kinder kommen zu Fuß – ein paar Elterntaxis bleiben

Viele Kinder kommen an diesem Morgen zu Fuß. „Die Sperrung ist eine gute Idee, auch weil es die Selbstständigkeit der Kinder fördert“, sagt eine Mutter. Sie begleitet ihre Tochter bis zur Absperrung. Den Rest des Weges geht das Mädchen allein. Ganz verschwunden sind die Elterntaxis allerdings nicht. Einige Fahrer halten unmittelbar vor dem Gitter an der Einmündung des Höhholzer Wegs. Als eine Mutter dort auch noch wenden will, wird es kurz eng. Danach kehrt wieder Ruhe ein.

Eltern und Anwohner zeigen sich angetan

„Gar nicht so schlecht, die neue Regelung“, findet ein Vater, der sein Kind zu Fuß gebracht hat. Anwohnerin Martina Kniedler kommt staunend aus ihrem Haus: „Das hat sich drinnen angehört, als wären wieder Ferien: keine Spur von Rushhour.“ Auch Kommunalpolitiker Dr. Markus Heider (CDU) wohnt im gesperrten Bereich. Er habe für den Versuch gestimmt, sagt er. „Und wenn’s was bringt, ist es doch gut.“

Eltern betreuen die Absperrung

Die Absperrung wird künftig an jedem Schulmorgen von jeweils zwei Eltern der beiden Grundschulen betreut. Sie lassen Anwohner mit Ausnahmegenehmigung ebenso passieren wie Rettungsdienst und Feuerwehr. Auch ein Vater, der sein Kind mit gebrochenem Bein zur Schule bringt, darf durch. Eltern und Lehrkräfte wurden für ihren Einsatz an der Absperrung laut Stadt eigens geschult.

Schulleitungen: Entspannt, aber Regen als Bewährungsprobe

Nur kurz wurde es eng zum Start. Copyright: Guido Wagner

„Das ist ja wirklich entspannt“, sagt Mirjam Wagner, Konrektorin der KGS. Wiebke Knauer, ihre Kollegin von der GGS, bleibt vorsichtig: „Mal schauen, wie die nächsten Tage werden.“ Denn die Bewährungsprobe könnte erst mit dem nächsten kräftigen Regen kommen, wenn mehr Eltern ihre Kinder lieber im Auto bringen.

Monatelanger Streit um die Verkehrssituation

Mehr als 650 Kinder besuchen die beiden Schulen am Sandweg. Seit über einem Jahr wird darüber gestritten, wie sich die gefährlichen Situationen durch haltende und wendende Autos entschärfen lassen. Eine im Juni 2025 erprobte Hol- und Bringzone am Ginsterweg alleine erwies sich als „nicht wirkungsvoll“. Auch drei Hol- und Bringzonen im Umfeld hielten bislang nicht alle Eltern davon ab, direkt bis zum Schultor zu fahren. Schulen und Elternvertretungen drängten deshalb auf eine Schulstraße.

Kosten, Prüfung und Zwischenbilanz

Nun sind Sandweg und Ginsterweg morgens eine halbe Stunde für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt. Rund 8000 Euro sind für den Verkehrsversuch bis zum Ende des Schuljahres 2026/27 veranschlagt. Die Stadt will prüfen, ob sich der Verkehr in Nachbarstraßen verlagert. Falls nötig, sollen Hol- und Bringzonen verändert werden; als letzte Möglichkeit steht eine zeitweise Sperrung der Marienburg im Raum. Nach sechs Monaten ist eine Zwischenbilanz vorgesehen.

Stadt wertet den Auftakt als reibungslos

Stadtsprecher Marcel Roßmann bewertet den Auftakt als reibungslos. Allerdings sei das Verkehrsaufkommen auch ungewöhnlich gering gewesen. Gerade einmal drei Anwohner mit Ausnahmegenehmigung fuhren zwischen 7.30 und 8 Uhr in die Schulstraße. Polizei und Ordnungsamt begleiteten den Start. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Weg frei. Ob die neue Ruhe vor den Schultoren von Dauer ist, müssen die kommenden Wochen zeigen – vor allem die nassen Schulmorgen.