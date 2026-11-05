Die Bahn fällt aus! Der morgendliche Weg zur Arbeit oder zurück nach Hause in den Feierabend wird durch solche Überraschungen ein riesiges Ärgernis. Wäre man doch etwas früher los und hätte eine andere Bahn genommen! Aber die Wenigsten denken daran, regelmäßig auf ihre Verbindung zu schauen und die aktuelle Fahrt zu prüfen. Nun gibt es mit „PendelLotse“ eine App, die genau diese Aufgabe übernimmt.

So funktioniert der „PendelLotse“

Die Anwendung ist einfach: Man gibt seinen üblichen Arbeits- und Heimweg ein, das browserbasierte Programm prüft automatisch regelmäßig die Verbindungen und warnt rechtzeitig, wenn es zu Problemen kommt – man bekommt also nur etwas mit, wenn auch wirklich etwas zu tun ist. Und auch Lösungen hat der Lotse direkt parat. Seien es andere Verbindungen mit dem ÖPNV oder, wenn es nicht anders geht, die Alternative mit dem Auto, inklusive aktueller Staumeldungen.

Erfinder aus Rösrath

Dass so eine App ausgerechnet von einem Rösrather erfunden wurde, ist wohl kein Wunder. Seit dem Frühjahr ist das Bergische Land von Bauarbeiten an den Bahnstrecken betroffen. Die Linie 1, die Linie S11 und die Regionalbahn RB25 – auf allen Strecken kam es immer wieder zu Ausfällen und zum Schienenersatzverkehr. Für Pendler ein Albtraum, zumal sich die genauen Verbindungen immer wieder geändert haben. Gerade zu Beginn waren noch viele Leute vom Schienenersatzverkehr überfordert.

Vom Prozessmanager zum App-Entwickler

Christian Patzer (40) ist Prozessmanager. „Ineffiziente Abläufe zu analysieren und Lösungen zu entwickeln, ist ohnehin mein tägliches Brot“, sagt er. Als er selbst auf Dienstreisen mit der Bahn immer wieder irgendwo hängen blieb, fragte er sich, wie zermürbend das für Berufspendler sein muss, die jeden Tag auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind.

Die App für Pendlerinnen und Pendler. Copyright: Screenshot

Also hat er eine Lösung gesucht. Klar war von vornherein, dass diese funktionieren muss, ohne aktiv vom Nutzer angestoßen zu werden; solche Angebote gibt es zur Genüge. Außerdem hat sich durch Tests herauskristallisiert, dass nicht jede Alternative zwingend besser ist: „Oft ist die beste Empfehlung: Bleib trotz zehn Minuten Verspätung bei deiner Stammfahrt – du bist am Ende immer noch entspannter zu Hause als mit zwei hektischen Umstiegen.“

Start der App und Pläne für die Zukunft

Patzer hat die App mit Hilfe von KI in rund 40 bis 50 Stunden programmiert, wie er sagt. Der erste Prototyp war im Oktober fertig. Seit dem 1. November ist die App für alle verfügbar. Patzer freut sich: „Aktuell verzeichnen wir über 600 Seitenaufrufe und haben sechs aktive Pendelstrecken im System, die täglich live überwacht werden.“ Er hat keine Werbung ins Projekt gesteckt, sondern es einfach in einem Nachbarschaftsnetzwerk vorgestellt.

Die Sperrung der RB 25 stellt für Pendlerinnen und Pendler eine Herausforderung dar. Aber der PendelLotse kann wesentlich mehr: Die App ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Bahnstrecken Deutschlands – auch wer über Köln hinaus pendelt, kann den Service nutzen. Fertig ist Patzer aber noch lange nicht. Für ihn handele es sich um ein Herzensprojekt, das er weiter pflegen und kontinuierlich entwickeln wolle, „auch mit Hilfe von Feedback der User, daher ist ein Feedback-Link in der App integriert“.

Verkehrssituation angespannt

Vom 27. März an trafen zwei große Baustellenphasen nahezu gleichzeitig die Pendelverbindungen: Die RB25 wurde zwischen Köln und Gummersbach-Dieringhausen monatelang vollständig durch Busse ersetzt; auf den KVB-Linien 1 und 9 gab es in den Oster-, Sommer- und Herbstferien wiederholt Streckentrennungen im Bereich Deutz. Nach der Wiederaufnahme des RB25-Zugbetriebs im August blieben Einschränkungen aufgrund verspäteter Bahnsteigarbeiten in Rösrath-Hoffnungsthal bestehen. Seit dem 3. November ist die Herbstsperrung der KVB zwar beendet. Bei der RB25 gelten weiterhin Einschränkungen, Teilausfälle sind angekündigt. Wer die App hat, wird rechtzeitig gewarnt. (ms)