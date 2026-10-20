„Tag des Ehrenamtes“Rösrather Organisationen und Vereine stellten ihre Arbeit in Rösrath vor

Volle Parkplätze, neugierige Besucher und engagierte Vereine: Beim „Tag des Ehrenamtes“ hatte das Möbelhaus Höffner am vergangenen Sonntag zahlreiche Rösrather Organisationen und Vereine eingeladen, um ihre Arbeit vorzustellen. Auf dem Außengelände und in den Verkaufsräumen gab es viel zu entdecken – von Feuerwehr und Karneval bis zu Seniorenarbeit und Katastrophenschutz.

„Eine Win-win-Veranstaltung für alle und wirklich sehr, sehr gut organisiert“, lobte eine Ehrenamtlerin angesichts des großen Andrangs.

Ehrungen für langjähriges Engagement

Der Verein „Gemeinsam für Rösrath“, der sich unter anderem für eine lebendige Stadt und Veranstaltungen wie Märkte und verkaufsoffene Sonntage einsetzt, war als Ansprechpartner vor Ort. Im Mittelpunkt stand die Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit: Für ihr Engagement bei der Schützenbruderschaft St. Sebastianus Rösrath wurden Hardi Hofmann, Thomas Stöcker, Martina Helwig und Teresa Reinhard geehrt. Die Bruderschaft feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Ausgezeichnet wurden außerdem Claudia Wißkirchen, Inge Block und Benedikt Bender sowie sechs aktive Mitglieder der Jugendabteilung der KG Große Rösrather von 1970 e.V.

Karnevalsjugend rettet alten Lkw

Die Karnevalsjugend präsentierte ihr Projekt „Festwagen für den Karnevalszug“. Rund um Initiator Philipp Kuratle retteten die Jugendlichen einen alten Lkw vor der Schrottpresse und bauen ihn nun nach technischer Aufarbeitung zum Mottowagen um.

Etwas Mut war am ADAC-Überschlagsimulator gefragt. Schon kurz nach Beginn hatten sich mehr als 30 Menschen kopfüber in die Sicherheitsgurte gewagt, darunter Höffner-Verkaufsleiterin Susanne Büsgen. Die Erfahrung vermittle auf jeden Fall ein Stück mehr Sicherheit für den Ernstfall, lautete das Fazit.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr hieß es für Kinder „Wasser marsch!“ oder Blaulichtfahrt um den Parkplatz. Tim, Ben und Paula, Ehrenamtler der Drohnenstaffel des Katastrophenschutzes Nordrhein-Westfalen, erklärten, wie sie Vermisste aufspüren, Brandnester entdecken und Rehkitze retten – manchmal eine besondere Herausforderung in Flughafennähe.

Während draußen die Damen des Rather Adventbasars mit Crêpes für ihren Basar am 14. und 15. November zu Gunsten sozialer Zwecke warben, sorgte ein Ballonkünstler mit Ballonfiguren für lange Warteschlangen kleiner Besucher im Möbelhaus. Bei der Schützenbruderschaft konnten sich Jung und Alt im Laserschießen versuchen und erfahren, dass sich Traditionen und moderner Schießsport durchaus vertragen. Der Seniorenbeirat informierte über seine Arbeit und Angebote wie Stammtische und Tanzcafés mit Musik aus den 50er- bis 80er-Jahren.

Der Förderverein des Rösrather Kinderdreigestirns zog mit deren ausgestellten Ornaten die Blicke auf sich. Wer sie in dieser Session trägt, wird traditionell erst am 11.11. bekannt. Vorerst waren das Tanzcorps und Schirmherr Dr. Jürgen Rembold von der Rembold Stiftung als Unterstützung zugegen. Sarah Ritter, Pressesprecherin des Fördervereins, brachte die Stimmung aller auf den Punkt: „Es ist sehr schön, dass das Möbelhaus Höffner uns Ehrenamtlern diese Möglichkeit der Präsentation im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ermöglicht.“ (sus)