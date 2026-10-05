Unbekannte sind am Sonntagnachmittag (4. Oktober) in ein Einfamilienhaus in Rösrath im Theodor-Fontane-Weg eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Als die Bewohner und Bewohnerinnen nach Hause kamen, stellten sie fest, dass die Einbrecher und Einbrecherinnen eine Terrassentür aufgebrochen hatten. Sämtliche Räume des Hauses waren durchsucht worden.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter und Täterinnen hochwertigen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Polizei Rhein-Berg sucht Zeugen und Zeuginnen

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und sucht nun Zeugen und Zeuginnen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (red)