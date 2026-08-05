„Circa 500 Quadratmeter“Waldboden an Bahnstrecke brennt in Rösrath

An einer Bahnstrecke in Rösrath ist es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Waldbrand gekommen. „Es brennen circa 500 Quadratmeter Waldboden“, sagte ein Sprecher.

Eine Gefahr für Menschen bestehe nicht – es gebe keine Häuser in der Nähe. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Einsatzkräften aber vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. (dpa/red)