An einer Bahnstrecke in Rösrath brennen rund 500 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
„Circa 500 Quadratmeter“Waldboden an Bahnstrecke brennt in Rösrath
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An einer Bahnstrecke in Rösrath ist es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Waldbrand gekommen. „Es brennen circa 500 Quadratmeter Waldboden“, sagte ein Sprecher.
Eine Gefahr für Menschen bestehe nicht – es gebe keine Häuser in der Nähe. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Einsatzkräften aber vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. (dpa/red)