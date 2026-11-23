Auf den ersten Blick wirkt die Oberfläche wie verwitterte Baumrinde: rau, rissig, erdig. Erst beim zweiten Hinsehen löst sich die Täuschung auf. Keine Rinde, kein Holz, sondern pures Papier.

Eva Maria Juras streicht feuchte Pulpe, die in Wasser aufgelöste Papierfasern, auf waffelähnliche Flächen und lässt die Masse zu einer festen, rauen Schicht trocknen. Daneben, geborgen in einem tiefen Distanzrahmen, schwingen in Scheiben geschnittene Gebetbücher in dichten Wellen; eine feine Linie fasst das Relief, außen schimmert noch der Goldschnitt.

„Tusche & Papier“ im Atelier Hiroko

Solche Verwandlungen prägen die Schau „Tusche & Papier“ im Atelier Hiroko an der Wingertsheide 59 in Bergisch Gladbach-Refrath. In den hellen Räumen der früheren Galerie Schröder und Dörr, die 2024 nach 38 Jahren schloss, lädt Hiroko Nakajima, bekannt als Hiroko, ihre Bergisch Gladbacher Kollegin Eva Maria Juras als Gast ein. Unter dem Zusatz „Arbeiten mit, aus, auf Papier“ zeigen sie zwei Handschriften, die eine reduzierte Formensprache verbindet und Japan.

Eva Maria Juras: Papier jenseits der Fläche

Bei Eva Maria Juras begann dieser Weg 1986: Während eines Japanaufenthalts zum Studium der Kimono-Anfertigung begegnete sie traditionellen Papiermachern. Seit Jahrzehnten befreit das Mitglied der Kölner GEDOK und der internationalen Papierkünstler-Vereinigung IAPMA das Papier aus der Fläche. Juras schneidet Buchrücken ab, wässert sie, biegt die Fasern in neue Kurven und lässt sie aushärten. Aus zerschnittenen Büchern, Dokumenten und Fundstücken baut sie dreidimensionale Körper, die im Objektrahmen durch Licht und Schattenwurf an Dynamik gewinnen.

Das Papier dient nicht länger als Träger von Schrift: Aus gedrucktem Text wird skulpturale Struktur.

Hiroko: Vom Großformat zur kleinen Tuschearbeit

Einen Kontrapunkt setzt der Blick ins Atelier der Gastgeberin: Mächtige Pinsel verraten, in welchen Dimensionen Hiroko sonst arbeitet. Erst 2023 malte die 1948 in Osaka geborene Künstlerin in einer Zanders-Halle das fünf Meter breite und über drei Meter hohe Triptychon „Das Universum“ für den 50. Stock eines Tokioter Hochhauses.

Hiroko und Eva Maria Juras Copyright: Christoph Konkulewski

Gerade der Hintergrund für ein solches Großformat sei eine große Herausforderung gewesen, erzählt sie. Hiroko, seit 1958 in Deutschland zu Hause, studierte in Tokio und Kyoto avantgardistische Schriftkunst (Sho), die aus der klassischen Kalligrafie hervorging, und danach Bildhauerei in Köln, unter anderem bei Daniel Spoerri.

Heute nennt sie ihre Position konsequent „abstrakte Tuschmalerei“ und kehrt den Maßstab in dieser Ausstellung um. Statt raumgreifender Leinwände zeigt sie kleine, konzentrierte Formate in schlichten Holz- und Weißrahmen.

Auf dezent getöntem Grund schwebt oft nur eine einzelne, tiefschwarze Geste. Kein Dekor, kein Zögern, keine Korrektur. Was leer bleibt, trägt ebenso viel Spannung wie die Farbe selbst. Jeder Pinselzug entsteht im Augenblick und verdichtet die Kraft der großen Arbeiten auf engstem Raum.

Ein leiser Dialog an der weißen Wand

An der weißen Wand treten beide Positionen in einen leisen Dialog. Hirokos augenblickshafte Tuschespur trifft auf Juras’ geschichtete Körperlichkeit. Schwarz gegen Naturton und Gold, Geste gegen Relief, Flüchtigkeit gegen Dauer.

Beide Künstlerinnen verzichten auf laute Effekte und vertrauen ganz dem Material. Wer genauer hinsieht, entdeckt in einem einzelnen Pinselstrich Weite oder in einem zerschnittenen Buch eine neue Geschichte.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Schau im Atelier Hiroko, Wingertsheide 59 in Refrath, öffnet Montag, 23. November (14–17 Uhr) sowie Dienstag, 24. November (10–13 Uhr); zudem nach Vereinbarung unter 0176 96621399.