Unser Versprechen: Wir sind vor Ort

Wir sind vor Ort. Wir kennen die Menschen in unserer Region, hören zu, fragen nach und bleiben dran. Mit der Aktion „Wir sind hier“ machen wir dieses Versprechen sichtbar: Unsere Zeitung beobachtet die Region nicht nur von außen, sie ist Teil von ihr. Unsere Berichte entstehen vor Ort, in jedem Gespräch und jeder Recherche. Dafür stehen wir mit unserem Namen ein.

Reporter als erste Adresse für Ihre Themen

Unsere Reporterinnen und Reporter sind dafür die erste Adresse. Sie suchen den Austausch mit Ihnen, und aus diesen Gesprächen entstehen Themen, Recherchen und Geschichten für unsere Zeitung. Was Sie bewegt, wird so zu dem, worüber wir berichten.

Mitmachaktionen und Veranstaltungen

Dieses Versprechen zeigt sich auch in Veranstaltungen und Mitmachaktionen: bei einem Fotowettbewerb, bei dem alle ihre Lieblingsorte aus der Region einreichen können, bei gemeinsamen Wanderungen abseits der bekannten Pfade, bei einem Rätsel rund um Land und Leute sowie bei Lesungen und Talks. Dort kommen bekannte Persönlichkeiten aus der Region zu Themen zu Wort, die die Menschen bewegen, etwa Arbeit, Zusammenleben, Natur und die Zukunft unserer Orte. Das Publikum ist eingeladen, mitzudiskutieren und eigene Fragen zu stellen.

Termine und Anregungen

Alle Angebote tragen den Titel „Wir sind hier“, damit Interessierte erkennen, wofür wir stehen. In den kommenden Wochen und Monaten kündigen wir Termine in der Zeitung und auf unseren Kanälen an. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Geschichten, denn die besten Geschichten beginnen im Gespräch. (red)