Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am vergangenen Wochenende zwei Autos gestohlen haben sollen. Ein Audi wurde in Pulheim entwendet, ein Mercedes in Bergheim.

Laut ersten Informationen stellte die Besitzerin ihren Audi A4 am Freitag (2. Oktober) gegen 11 Uhr an der Nettegasse in Stommeln ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Wagen nicht mehr dort stand.

Mercedes in Bergheim gestohlen

Am Freitagabend meldete ein Mann in Bergheim ebenfalls einen Fahrzeugdiebstahl. Unbekannte sollen einen Mercedes E55 AMG zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr auf einem Parkplatz am Johann-Ruland-Weg entwendet haben.

In beiden Fällen fertigten die Polizisten und Polizistinnen eine Strafanzeige an und schrieben die Autos zur Fahndung aus. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Zeuginnen. Hinweise nehmen die Beamten und Beamtinnen telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (red)