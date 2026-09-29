Ein 82-Jähriger ist in Bedburg westlich von Köln leblos in seinem Haus gefunden worden und schwebt in Lebensgefahr. Der Mann wurde von seinem Sohn entdeckt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten. Weil die Umstände auf eine Fremdeinwirkung schließen lassen, ermittelt nun eine Mordkommission in dem Fall. Unter anderem wird Videomaterial ausgewertet.

Nach ersten Erkenntnissen lag der mögliche Tatzeitraum zwischen dem 25. September kurz nach 15.00 Uhr und der Entdeckung durch den Sohn am Samstag. Die Beamten hoffen, dass sich Zeugen melden. (dpa)