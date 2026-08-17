Es gibt nicht mehr allzu viele Orte, in denen die Straßen voller Menschen sind, wenn die Schützen zur Parade aufmarschieren. In Kaster jedoch stehen Glaube, Sitte und Heimat noch hoch im Kurs. Möglich macht’s die traditionsreiche St.-Sebastianus-Bürger-Schützbruderschaft Morken-Harff, die am Wochenende mit vielen Gästen aus nah und fern ein rundum gelungenes Schützenfest feierte.

„Es ist einfach traumhaft. Wir genießen jede Minute“, freute sich der übers ganze Gesicht strahlende Sascha Funk am Sonntagnachmittag nach dem großen Festzug. Denn gemeinsam mit Ehefrau Sonja bildet der 46-Jährige in diesem Jahr das Königspaar der Morken-Harffer Bürger-Schützenbruderschaft.

Bedburg: Kasterer Junge machte seine Abteilung zum Königszug

Den Titel hatte sich der echte Kasterer Jung, der der Schützenfamilie schon seit 25 Jahren angehört, im vergangenen Oktober beim „Shooting-Day“ der schießsportlich sehr rührigen Bruderschaft gesichert. Für Funks Abteilung, die 5. Schill’schen Offiziere, begann damit eine besondere Herausforderung, denn sie wurde mit dem Titelgewinn eines ihrer Mitglieder automatisch zum Königszug.

„Die 5. Schill’schen haben sich unter anderem auf mein Betreiben hin erst vor drei Jahren gegründet. Wir sind der jüngste Zug der Bruderschaft und haben nur fünf aktive Mitglieder. Da war manch einer zunächst skeptisch, ob unsere kleine Truppe die vielen Sonderaufgaben eines Königszuges vernünftig bewältigen würde. Aber meine Jungs haben sich unglaublich toll ins Zeug gelegt und alles grandios gemeistert, um meine Regentschaft zu unterstützen“, lobt der Schützenkönig seinen Zug in höchsten Tönen.

Für Sascha und Sonja Funk war damit der Weg frei für ein rappelvolles Festwochenende: Die Krönungsmesse, der Große Zapfenstreich mit Parade, mehrere Umzüge und schließlich der abendliche Festball waren am Samstag die wichtigsten Programmpunkte. Am Sonntag folgten dann die Kranzniederlegung und die Gefallenenehrung, ein musikalischer Frühschoppen und der Krönungsball im Festzelt, am Montag schlossen sich schließlich noch der urige Klompenzug und der Klompenball an – man kam aus dem Feiern nicht heraus.

Das Glanzlicht war aber auch diesmal der Große Historische Festzug am Sonntagnachmittag. Hunderte Schützen aus den insgesamt 27 Zügen der Morken-Harffer Bruderschaft marschierten in ihren Traditionsuniformen als Dragoner, Ulanen, Jäger, Husaren oder Sappeure durch den Kasterer Ortskern. Zahlreiche befreundete Bruderschaften schlossen sich mit stattlichen Delegationen an. Das Königshovener Bundestambourkorps und fünf weitere Kapellen sorgten für Marschmusik. Zum Abschluss paradierten dann alle im Stechschritt an der Ehrentribüne auf der von vielen Zuschauern gesäumten St.-Rochus-Straße vorbei.

Gefeiert wurde nicht nur das Königspaar mit seinem großen Hofstaat, sondern auch der Nachwuchs der Bruderschaft mit den Jungmajestäten Matilda Funk und Sebastian Festerling, dem Jungschützenprinzen Tim Elias Rixen und dem Schülerprinzen Alexander Schmitz.