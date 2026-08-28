Im Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Dresdener Straße in Bergheim-Kenten ist am Freitag (28. August) kurz vor 11 Uhr ein Feuer ausgebrochen. „Beim Eintreffen sahen wir dicken schwarzen Rauch aus den Kellerschächten aufsteigen“, berichtete der Sprecher der Feuerwehr Bergheim, Thomas Junggeburth. Alle Hausbewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor den Wohnblocks in Sicherheit gebracht. „Verletzt wurde niemand“, so Junggeburth. Die Straße wurde während es Einsatzes gesperrt.

Vier Bergheimer Löschzüge mit rund 40 haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten waren unter der Leitung von Jörg Bodewig im Einsatz. Weil die Keller der drei Mehrfamilienwohnhäuser miteinander verbunden sind, die Zwischentüren zudem offenstanden, hatte sich der Rauch in allen Kellerräumen ausbreiten können. Entsprechend schwierig war es für die Einsatzkräfte zunächst einmal, das Feuer zu finden.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Kräften im Einsatz. Copyright: Eric Lamparter

Im Innenangriff gelang es den Feuerwehrleuten dann aber schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Danach mussten die kompletten Kellerräume gelüftet werden. Die Feuerwehr hat abschließend die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.