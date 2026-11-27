In einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem ist am Donnerstag (26. November) eine männliche Leiche entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln gemeinsam mitteilten, ging gegen 15.30 Uhr ein entsprechender Hinweis bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis ein.

Die eingesetzten Polizisten und Polizistinnen fanden in dem Gebäude an der Straße Im Euel schließlich einen leblosen Mann vor. Der Körper wies den Angaben zufolge Spuren von Gewalteinwirkung auf.

Kripo Köln richtet nach Leichenfund Mordkommission ein

Nach dem Fund sicherten die Einsatzkräfte den Tatort ab, während Verstärkungskräfte das Objekt umstellten. Die Kölner Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und den Erkennungsdienst zur Spurensicherung nach Bergheim entsandt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Wie die Behörden weiter erklärten, ist mit näheren Informationen nicht vor Freitagvormittag (27. November) zu rechnen. (red)