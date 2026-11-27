Das Wohnquartier „Am Glessener Feld“ am östlichen Ortsrand Glessens in Richtung Brauweiler, entwickelt von der Mönchengladbacher Dornieden-Gruppe, befindet sich auf der Zielgeraden. Jetzt wurde eine Spiel- und Freizeitfläche im Herzen der Siedlung eröffnet und gleichzeitig vom Bauträger an die Stadt Bergheim übergeben.

Vielfältige Spielmöglichkeiten auf dem Quartiersplatz

Klettern, Rutschen, Sandburgen bauen, Schaukeln, Kickern, Wippen – die Spielmöglichkeiten sind vielfältig auf dem Quartiersplatz an der Elly-Heuss-/Mildred-Scheel-Straße.

Neben dem kleinen Spielplatz mit Nestschaukel und Kletterburg entstand ein hügeliges Gelände, das mit Geräten im Westen für kleinere, im Osten für größere Kinder zum Spielen einlädt.

Beherrscht wird das Areal von einer großen Turm- und Baumhaus-Kombination. Daneben finden sich unter anderem Spieltunnel, Sandbagger, ein Kran und eine Seilbahn. Picknicktische und Sitzgelegenheiten laden auch die Eltern und Großeltern zum Verweilen ein.

Grünfläche mit Fitnessgeräten und 80 neuen Bäumen

Rund 3000 Quadratmeter groß ist die neue, durchweg grüne Freizeitfläche. Dazu kommen am Siedlungsrand 6000 Quadratmeter naturnah modellierte Grünfläche mit Fitnessgeräten, Tischtennisplatte, Slackline und Liegen. Zwei Fitnessgeräte hat der TSV Glessen spendiert. 80 Bäume sollen bald für Schatten sorgen.

Viel Lob für die neue Fläche

Eröffnung des Spielplatzes. Copyright: Dietmar Fratz

Das Baugebiet ging 2022 an den Start. Schon vor zwei Jahren konnten Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder in einem städtischen Workshop ihre Wünsche und Ideen für den Quartiersplatz und die Spielgeräte vortragen. Im Sommer dieses Jahres begannen die Bauarbeiten durch die Pulheimer Gartenbaufirma MEHA nach den Planungen der Düsseldorfer Landschaftsarchitekten MOLA. Dornieden-Geschäftsführer Sebastian Mielke betonte, dass der Quartiersplatz „eine Begegnungsfläche zum Spielen, Unterhalten und Menschen treffen“ sein soll, „wo sich Nachbarn treffen und Freundschaften bilden“. Bürgermeister Volker Mießeler lobte: „Das ist eines der am schnellsten entwickelten Quartiere Bergheims und der Spielplatz ist einer der größten im Stadtgebiet. Bei über 200 Wohneinheiten und folglich gut 600 Einwohnern werden hier künftig rund 200 Kinder spielen.“

Anne Keller, Glessener Ortsbürgermeisterin und engagiert beteiligt an der Planung des Spielplatzes, strahlte bei winterlichem Sonnenschein: „Es ist schön, wie das Quartier Schritt für Schritt wächst und immer lebendiger wird. Die neuen Spiel- und Freizeitflächen sind nicht nur für die Kinder wichtig, sondern auch Orte, an denen sich Familien und Nachbarn begegnen können.“ Sie forderte die Anwohnenden auf, „den Platz gut zu nutzen und in Ehren zu halten, damit er lange so schön bleibt“.

Kinder toben sich aus

Kira (9) findet den Spielplatz super. „Besonders die Seilbahn ist schön“, lobt sie. Auch auf dem Kletterturm fühlt sie sich sichtlich wohl. Für Jasi (12) ist der Spielplatz „ganz ok. Aber es wäre schön, wenn es auch einen Platz zum Fußballspielen gäbe“, schränkt er ein. Dennoch hat Jasi Spaß an den vielfältigen Möglichkeiten.

Zufahrt gesperrt, Übergabe der Wohnungen bis Jahresende

Aktuell ist die Zufahrt vom Kreisverkehr an der Landesstraße 213 aus gesperrt, da die Straße asphaltiert wird. Anwohner müssen über den Kreisel an der Dansweiler Straße in das Wohngebiet einfahren. Die Durchfahrt soll nach Abschluss der Arbeiten wieder gesperrt werden.

Bis zum Jahresende, so stellte Dornieden-Geschäftsführer Sebastian Mielke in Aussicht, werden alle Wohnungen und Häuser an die neuen Bewohner übergeben sein.