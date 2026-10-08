Nach einem Brand in Bergheim in der Nacht zu Dienstag (6. Oktober) ermittelt die Polizei des Rhein-Erft-Kreises. Laut einer Pressemitteilung war das Feuer auf einer Stellfläche für Mülltonnen in Bergheim-Zieverich ausgebrochen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zeuge sah dunkles Auto vom Tatort wegfahren

Ein Zeuge bemerkte gegen 2.30 Uhr die Flammen zwischen mehreren Häusern an der Otto-Hahn-Straße und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Durch die Hitzeentwicklung des Feuers wurden mehrere in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Nach ersten Ermittlungen soll ein dunkles Auto vom Brandort weggefahren sein. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (red)