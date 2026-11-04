Wilde Maus & Co.Hubertusmarkt: Größte Kirmes im Kreis startet in Bergheim

Der Platz vor dem Aachener Tor in Bergheim hat sich in eine bunte Kirmeswelt verwandelt. Es ist wieder Zeit für den traditionsreichen Hubertusmarkt, den es nachweislich seit dem Jahr 1544 gibt. Bis zum 8. November locken zahlreiche Attraktionen die Besucher an.

Größte Kirmes im Rhein-Erft-Kreis eröffnet

Aus dem historischen Warenmarkt hat sich im Laufe der Jahre die heute größte Kirmes im Rhein-Erft-Kreis entwickelt. Sie begann, wie in jedem Jahr, am letzten Freitag im Oktober mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Volker Mießeler und dessen traditioneller Festplatzrunde mit geladenen Gästen. Mießeler besuchte auch in diesem Jahr fast alle Fahrgeschäfte. „Das lässt er sich nicht nehmen!“, verriet Norbert Fellerhoff, Ko-Organisator des Hubertusmarktes.

Über 100 Schausteller

„Tradition, Nervenkitzel und Familienspaß“ hatte Rico von der Gathen, Organisator des Hubertusmarktes, den Gästen versprochen. So bieten mehr als 100 Schaustellerinnen und Schausteller eine Mischung aus Familien- und Kinderattraktionen, Spielständen, Gastronomie und spektakulären Fahrgeschäften an. „ Der Hubertusmarkt ermöglicht viele Gelegenheiten, gemeinsam schöne Momente zu erleben“, sagte Bürgermeister Volker Mießeler.

Riesenrad, Riesenschaukel und Geisterbahn

So lockt schon von weitem das 38 Meter hohe Riesenrad „Liberty Wheel“ die Menschen an. In 26 Gondeln kann man den Panoramablick über Bergheim genießen. In den Abendstunden wird das Riesenrad mit seinen 25.000 Lichtpunkten zu einem leuchtenden Blickfang.

Wer ein außergewöhnliches Flugerlebnis sucht, ist bei der Riesenschaukel „Konga“ genau richtig. Ganz im Dschungel-Stil gestaltet, geht es mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern in eine Höhe von 45 Metern. Unten beobachten Zuschauer und Zuschauerinnen staunend die Schaukeln in schwindelnder Höhe, während die Insassen fröhlich schreien.

Auch dabei und ebenso rasant ist die „Wilde Maus“, musikalisch geht es beim „Breakdance“ zu, bei dem sich farbenfrohe Gondeln in verschiedenen Richtungen drehen. Genau richtig zum Halloween-Wochenende wurde die Geisterbahn „Zombie“ aufgebaut. Aus dem Lautsprecher tönt es: „Steigen Sie ein zu einer Fahrt zwischen Albtraum und Realität!“

Michelle Rübe serviert Speisen. Copyright: Petra Nova

Familienachterbahn und kulinarisches Angebot

Ein weiteres Highlight ist die Familienachterbahn „Willy der Wurm“, die den Eltern mit ihren Kindern ein aufregendes Fahrerlebnis ermöglicht. Wer so viel erlebt, bekommt unwillkürlich Hunger. Auch da hat der Hubertusmarkt einiges zu bieten. Es gibt gemütliche Biergärten, die zum Verweilen und Beobachten einladen.

Kirmes-Klassiker wie Bratwurst, Pommes, Reibekuchen, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln werden ebenso angeboten wie regionale und internationale Spezialitäten. Familie Hammes aus Mönchengladbach bereitet Spaghetti im Parmesanlaib zu. Michelle Rübe aus Köln kredenzt einen Mix-Teller aus Champignons und Blumenkohl mit verschiedenen Saucen, und bei Giorgino Kreuz aus Düren bekommt man heißen Schafskäse in knusprigem Fladenbrot.

Ermäßigungen am Familientag

Auch in diesem Jahr hat man ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt. Neu ist der „Kinderfinder“. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Kontaktarmband für Kinder, auf dem die Kontaktdaten der Eltern eingetragen sind. So können die Eltern im Fall einer Trennung schnell erreicht werden.

Am Mittwoch, 4. November, gibt es den Familientag mit ermäßigten Preisen an vielen Fahr- und Spielgeschäften.

Am Donnerstag, 5. November, ist Kindertag. Die Kids können in der Zeit von 16 bis 18 Uhr die beliebten Kinderfiguren aus „Paw Patrol“, Super Mario und Stitch treffen.

Abschlussfeuerwerk und Öffnungszeiten

Mit einem Abschlussfeuerwerk endet der Hubertusmarkt am 8. November. Der Markt hat werktags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags beginnt das Kirmesvergnügen bereits um 11 Uhr.