Gute Nachricht für die Kinder in Fliesteden: Der dortige Naturspielplatz wurde kürzlich zu einem Naturerlebnispfad aufgewertet. Zur offiziellen Eröffnungsfeier hatte die Fliestedener Ortsbürgermeisterin Elisabeth Hülsewig eingeladen. Ihrer Einladung waren zahlreiche Interessierte gefolgt, darunter rund 30 kleine Naturentdecker, die den neuen Spielbereich gleich auf Herz und Nieren prüften.

Kinder durchschneiden das Eröffnungsband

Wie es sich für eine feierliche Eröffnung gehört, durfte auch das Durchschneiden eines Bandes nicht fehlen. Dabei packten die Kinder gleich selbst mit an. Gemeinsam mit den Verantwortlichen und dem Bergheimer Bürgermeister Volker Mießeler durften sie das Band durchschneiden und damit den neuen Naturerlebnispfad freigeben.

10.000 Euro für die Aufwertung

Möglich gemacht wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit zwischen dem Beteiligungsforum „Bürger.Mit.Wirkung Fliesteden“ und dem Golfclub „Am Alten Fließ“ mit Uwe Rang, der jährlich die Veranstaltung Golf-Kids-Cup organisiert. Dank der guten Zusammenarbeit habe man den Spielplatz zu einem Naturerlebnispfad aufwerten können, betonte Hülsewig.

Insgesamt seien dank der Unterstützung der Partner rund 10.000 Euro in die Aufwertung geflossen.

Erste Naturspielfläche der Kreisstadt wird erweitert

Den Spielplatz gibt es bereits seit einigen Jahren. Er wurde 2018 als erste Naturspielfläche auf dem Gebiet der Kreisstadt eröffnet. Nun wurde er mit Spielmöglichkeiten und Pflanzen aufgewertet. Bereichert worden sei der Naturerlebnispfad zudem durch wunderbare Sitzmöbel, so Hülsewig.

Hinzugekommen sind der Ortsbürgermeisterin zufolge unter anderem Bäume und Sträucher, Spielmöglichkeiten für die Kinder wie zwei Burgen aus Natur, ein Mikado-Spiel aus Holz sowie eine Matschmulde.

Hainbuchenburg und Weidenburg zum Verstecken

Bei einer der beiden Naturburgen handele es sich um eine Hainbuchenburg aus einer drei Meter hohen Hecke. Elisabeth Hülsewig erläutert, dass sich die Kinder dort drin verstecken können. Daneben gibt es eine Weidenburg. Das sei „wie früher im Wald“, erläutert die Ortsbürgermeisterin weiter. Sie spricht von einer „tollen Bereicherung“. So könnten die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Natur erleben.

Hinweistafeln erklären den Kindern die Natur

Auf dem neuen Naturerlebnispfad können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Natur abseits von klassischen Spielgeräten erkunden. Stattdessen warten Spielgeräte, die die Natur zu bieten hat. So gibt es statt eines Klettergerüsts beispielsweise Kletterbäume. „Da dürfen die Kinder klettern“, so Hülsewig.

Es geht jedoch nicht nur darum, zu spielen, sondern die Kinder sollen auch etwas über die Natur lernen. Auf einem großen Lageplan können sich die kleinen Naturentdecker einen Überblick verschaffen, wo überall Spielmöglichkeiten zu finden sind. Ein Tannenzapfenmännchen namens Berta Bäumling begleitet die Kinder dabei und liefert Wissenswertes über „ihre Freunde“, die Bäume. Hinweistafeln entlang des Pfades vermitteln weitere Informationen. Die Natur werde erlebbar gemacht, da sie auch erklärt werde, betont Hülsewig. Zur Eröffnung warteten auf die kleinen Naturforscher außerdem ein Buchstabenrätsel mit Lösungswort und verschiedene Köstlichkeiten zur Stärkung. (eva)