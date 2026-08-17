Er hat Kraft und lässt seine Muskeln gerne spielen. Dabei ist Dragon, ein Osteuropäischer Schäferhund-Rüde, ein verschmustes, verspieltes Riesenbaby. Vor einem Monat kam er ins Tierheim, weil seine Halter, eine Familie mit Kindern, zu wenig Zeit für ihn hatten.

Er kennt als Familienhund Kinder, die aber schon standfest sein sollten, da er kleine Kinder vermutlich umwerfen würde. Dragon befolgt einige Kommandos, hat erste Erfahrungen in einer Hundeschule gesammelt. „Er bringt viel mit, ist aufgeweckt, wissbegierig und gelehrig. Er ist ein wirklich toller Kerl“, sagt Tierpfleger Christian Jahnel.

Schäferhund Dragon versteht sich gut mit Artgenossen

Dragon versteht sich gut mit Artgenossen, ist stubenrein und kann stundenweise allein bleiben. Er will im Kopf und physisch gefordert sein und braucht Aufgaben und aktive Beschäftigung. „Ideal sind Leute, die gerne viel mit Dragon unternehmen“, sagt Jahnel.

Er ist kein Wachhund, sondern lässt jeden in die Wohnung, wie die Vorbesitzer berichteten. Schon aufgrund seiner Statur ist er nicht für eine kleine Wohnung in der Innenstadt geeignet. Ein Garten wäre ideal.

Wer sich für Dragon interessiert, kann mit dem Tierheim Bergheim unter 02271/4824124 oder mit einer ausführlichen E-Mail Kontakt aufnehmen. (ftz)