Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Samstag (3. Oktober) in einen Supermarkt in Brühl-Vochem eingebrochen sind und in Frechen versucht haben sollen, in einen Kiosk einzudringen.

Zwischen 1.30 Uhr und 1.43 Uhr sollen sich zwei Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Supermarkt am Thüringer Platz verschafft haben. Laut Polizeiangaben beschädigten die Diebe Kassen und stahlen Bargeld.

Die beiden Täter sollen eine schmale, athletische Statur haben. Einer von ihnen soll einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie weiße Sportschuhe mit schwarzen Streifen getragen haben. Der zweite Täter sei mit einem blauen Trainingsanzug, einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Schuhen mit einem weißen Nike-Logo bekleidet gewesen.

Gullydeckel gegen Kiosktür in Frechen geworfen

In Frechen soll ein dunkel gekleideter Unbekannter gegen 3 Uhr einen Gullydeckel gegen die Tür eines Kiosks an der Hauptstraße geworfen haben. Das Glas wurde dadurch beschädigt, der Täter gelangte aber nicht in das Geschäft. Anschließend flüchtete er in Richtung Hüchelner Straße und Kölner Straße.

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (red)