Ein 22-jähriger Mann aus Bonn hat am Bahnhof Brühl durch sein beherztes Eingreifen möglicherweise Schlimmeres verhindert. In der Nacht zum 4. Oktober 2026 rettete er eine im Gleisbereich gestürzte Frau trotz eines herannahenden ICE. Für seine Zivilcourage wurde der junge Mann am Freitag (13. November) von der Bundespolizeiinspektion Köln ausgezeichnet.

Wie die Bundespolizei mitteilte, hielt sich der 22-Jährige in der besagten Nacht gegen 0.15 Uhr gemeinsam mit einer 30-jährigen Frau und deren 54-jähriger Mutter am Bahnsteig 1 auf. Als die beiden Frauen bemerkten, dass sie am falschen Bahnsteig standen und zu Gleis 2 wechseln mussten, wollte die 30-Jährige den Weg über die Treppen abkürzen und lief stattdessen durch das Gleisbett.

Frau stürzt im Gleisbett – ICE nähert sich

Bei dem Versuch, am gegenüberliegenden Bahnsteig wieder hinaufzuklettern, trat die stark alkoholisierte Frau auf eine Schiene und stürzte. Aus eigener Kraft schaffte sie es anschließend nicht mehr, sich aus dem Gleisbereich zu befreien.

Der 22-jährige Bonner erkannte die lebensbedrohliche Situation sofort. Ohne zu zögern, sprang er ebenfalls in den Gleisbereich, hob die hilflose 30-Jährige auf seine Schultern und wuchtete sie auf den Bahnsteig 2. Genau in diesem Moment näherte sich ein ICE. Dem Retter gelang es gerade noch rechtzeitig, selbst auf den Bahnsteig zu klettern und sich vor dem einfahrenden Zug in Sicherheit zu bringen.

Bundespolizei ehrt Lebensretter mit Urkunde

Die 30-Jährige überstand den Vorfall unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für seinen mutigen Einsatz erhielt der 22-Jährige nun eine Urkunde von Polizeioberrat Henning Nagel, dem Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Köln.

Zu seinem Handeln befragt, erklärte der junge Mann, dass er in dem Moment nicht lange nachgedacht habe, als er die hilflose Frau sah. Erst im Nachhinein sei ihm bewusst geworden, in welche große Gefahr er sich bei der Rettung selbst begeben hatte. (red)