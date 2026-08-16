„Der Teufel trägt Prada 2“440 Zuschauer bei Open-Air-Vorstellung im Brühler Zoom-Kino

Ein süßer, blumiger Duft füllte die Luft im Rathausinnenhof zur neunten ausverkauften Open-Air-Vorstellung des Zoom-Kinos. Denn um ein wenig Glamour auch außerhalb der Filmleinwand abzubilden, hatte Angelika Nieling vom Zoom-Team Martina und Sigrid von der örtlichen Douglas-Parfümerie eingeladen.

Sie verteilten Duftproben und versprachen mit farblosem Puder eine Auffrischung des Make-ups modebewusster Damen, ein wenig „Sommerglow“.

Schicke gebrauchte Kleider aus der Kleiderstube der Aktion Gemeinsinn an der Kempishofstraße griffen zusätzlich das Thema der Filmkomödie „Der Teufel trägt Prada 2“ auf: Mode. Schuhe, darunter ein Paar Highheels in der roten Farbe der Firma Prada, hatte eine private Leihgeberin aus ihrer Garderobe beigesteuert.

Zoom-Kino: Vier Wochenenden mit jeweils drei Filmvorführungen in Brühl

„Sehr süß, sehr blumig, aber okay. Er ist ganz passend zum Sommer und zur Stimmung hier“, fand Mareike die vorherrschende Duftnote im Innenhof. Ihre Mutter Gisela freute sich schon auf den Film, dessen erste Auflage schon von „viel Stutenbissigkeit“ und dem witzigen Konkurrenzkampf zweier Frauen gehandelt habe. Einen Herrenduft verströmte Zoom-Kino-Mitglied Wolfgang, der im demokratischen Verfahren des Kinovereins für den Streifen aus Hollywood gestimmt hatte: „Den wollte ich mir einmal angucken.“

Bevor es losging, machte noch Moderatorin Karo Poßberg auf den blauen Strickpulli aufmerksam, den Darstellerin Anne Hathaway im ersten Teil getragen hatte. In der zweiten Ausgabe tauche der Pulli wieder auf. Mit einem Fleck sei er in der Requisite gefunden worden. Ob der Fleck wohl zu sehen sei? „Halten Sie die Augen auf“, forderte Moderatorin Poßberg das Publikum auf.

Zufrieden blickte Hans-Jörg Blondiau vom Zoom-Kino-Team auf das mittlerweile 40. Jahr des Sommerkinos unter freiem Himmel im Rathausinnenhof zurück, das mit der französischen Komödie „Oh la la“ begonnen hatte. Eigens zum Geburtstag habe das Team wieder vier Wochenenden mit jeweils drei Filmvorführungen organisiert, so wie in den ersten 20 Jahren. Von neun ausverkauften Vorstellungen und schweißtreibender Arbeit für die Vorbereitung des Innenhofes auf die Vorführungen berichtete Blondiau.

Was früher die Ehrenamtlichen des Vereins gestemmt hätten, könne das Team alleine heute nicht mehr leisten. Am nächsten Wochenende startet das Finale des Sommerkinos. Am Donnerstag läuft ein Dokumentarfilm für Heavy-Metal-Fans: „Iron Maiden: Burning Ambition“. Ein Freibier gebe es für all jene, die in Kutte kämen, und der neue Schallplattenladen Vinyl Brühl komme mit ausgesuchten Scheiben.

Am Freitag werde es experimentell, etwa acht Dokumentarfilme würden bei freiem Eintritt gezeigt. „Wir hoffen auf ein reges Kommen und Gehen bei geöffneter Rathaustür“, sagte Blondiau. Am Samstag endet das diesjährige Festival mit dem Film „Saturday Night Fever“.