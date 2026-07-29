Prominenter Besuch in der Eventlocation TurmXGames in Brühl. Das Künstlerduo Tom und Dany Lehel machte jüngst Station in dem einstigen Getreidespeicher an der Kurfürstenstraße, der Europas höchsten Kletterturm und seit einem dreiviertel Jahr mit TurmXGames eine Art Gameshow-Eventlocation für Gruppen beherbergt. Das Spektrum der Disziplinen reicht von Quizshow-Elementen über sportliche Wettkämpfe bis zu Geschicklichkeitsprüfungen.

In einer eigens gestalteten Gameshow-Arena können Teams in mehr als 80 selbst entwickelten Spielen gegeneinander antreten. Einige greifen Wettkämpfe von bekannten TV-Produktionen auf, so auch von der damals europaweit erfolgreichen Gameshow für Kids „Tabaluga tivi“ im ZDF, die Tom Lehel zwölf Jahre lang für ein Millionenpublikum moderierte.

Brühl: Tom Lehel moderierte „Tabaluga tivi“ im ZDF zwölf Jahre für Millionenpublikum

Kein Wunder also, dass der TV-Moderator, Musiker und Entertainer aus zahlreichen Kinder- und Familienformaten, auch bekannt als „Mann mit Brille oben dran“, zusammen mit seiner Frau Dany Lehel, Sängerin, Pädagogin und Bühnenkünstlerin, gern nach Brühl kam.

Empfangen von den TurmXGames-Machern Marco Gleißner und Frank Reitinger reizte es die beiden bekannten Gäste sofort, einige Spiele selbst auszuprobieren. Und dabei, ob beim Bogenschießen, BMX-Radfahren oder Bälleschütteln, machten sie eine gute Figur. „Das ist hier super gemacht“, zeigten sich beide begeistert. „Du kommst rein und bist sofort im Spielmodus“, betonte Tom Lehel.

Beim Betreten des Raumes, in dem man das Finalspiel aus Tabaluga tivi mit Licht- und Musikatmosphäre nachahmen kann, das „Arktos-Super-Spiel“, bei dem die Kandidaten auf einer leuchtenden LED-Eisfläche vorgegebene Wege nachlaufen mussten, wurde es emotional. „Das lässt mein Herz höherschlagen“, so Tom Lehel.

Seine Frau probierte auch dieses Spiel sofort und erfolgreich aus. Bei solchen Game-Shows gehe es immer wieder um Fairplay und ein respektvolles Miteinander, fand sie. Sich dafür stark zu machen, gerade für Kinder, liege ihr und ihrem Mann am Herzen, sagte sie.

Beide touren deshalb derzeit mit Starkmacher-Songs, die Kindern Mut machen sollen und in denen es um Werte wie Respekt, Liebe und Freundschaft geht, durch Deutschland. Ein Buch dazu soll folgen. Unterdessen würden die Konzepte bei den TurmXGames weiter ausgebaut, erklärte Frank Reitinger. „Jede Gruppe kann hier seine Show mitgestalten, Fragen oder andere Ideen mit einbringen“, betonte er.