„Sie waren Menschen wie wir“Brühl gedenkt mit Schweigegang der Opfer von 1938

„Sie alle waren Brühler Bürger – Menschen aus der Mitte der Bevölkerung – Menschen wie wir“, sagen Reiner Besse und Peter Müller-Gewiss. Beide sind aktiv im Pax Christi in Brühl. Besse zählt zudem zum engen Kreis der rund 20 Ehrenamtler der Brühler Initiative für Völkerverständigung, die seit 1991 den Schweigegang in Erinnerung an die Reichpogromnacht organisieren. Jährlich schließen sich ihnen mehr als 700 Menschen an, Tendenz steigend, um gemeinsam an die Opfer des Nationalsozialismus zu denken und um die ermordete jüdische Bevölkerung zu trauern.

Die Reichspogromnacht in Brühl

88 Jahre ist es her, dass auch in Brühl am 10. November 1938 die Synagoge, das jüdische Gotteshaus, in Brand gesetzt wurde, dass die Wohnungen und Geschäftshäuser der jüdischen Bevölkerung geplündert und zertrümmert wurden und, dass Bürger aus der Brühler Mitte ihre jüdischen Mitbürger geschlagen, beleidigt und verjagt haben. Viele sollen dem Grauen zugesehen und es gebilligt haben. Mit der Reichspogromnacht begann die brutalste Form der Judenverfolgung. Alleine in Brühl sind 65 Menschen der jüdischen Gemeinde verschleppt, deportiert und ermordet worden.

Von der ersten Gedenkfeier zum Schweigegang

Schon 1958, 20 Jahre nach dieser Reichspogromnacht, wurde in Brühl eine erste Gedenkfeier organisiert, um an die Opfer zu denken. „Ein Freund von Heinrich Böll hatte damals die Veranstaltung organisiert“, weiß Besse. Und: Der Autor und spätere Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll habe damals auch zu den Menschen in Brühl gesprochen. „Sind wir schuldig?“, habe er gefragt und auch gleich die Antwort gegeben: „Ja, weil wir geschwiegen haben und das Unrecht an den Juden zugelassen haben.“ Einen ersten Schweigegang hat Pax Christi in Brühl dann 1988 – damals anlässlich des 50. Gedenktags der Reichspogromnacht – organisiert.

„Der Mensch geht vor“: Breites Bündnis der Zivilgesellschaft

„Der Mensch geht vor. Seine Würde ist unabhängig von Religion, Hautfarbe, politischer oder sexueller Orientierung unantastbar“, betont Besse. Die Entmenschlichung und Gleichgültigkeit zu all dem Terror und der Gewalt des 10. Novembers 1938 gegen jüdische Menschen dürfe es nie mehr geben. Er sei froh, dass heute ein breites Bündnis der Brühler Zivilgesellschaft, besonders aller weiterführenden Schulen, den Aufruf und den Schweigegang aktiv unterstützen und somit ein Zeichen für Menschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.

P. Müller-Gewiss und R. Besse. Copyright: Margret Klose

Pfadfinder recherchieren zur Familie Manes

Das Regime im Nationalsozialismus habe die jüdische Bevölkerung auslöschen wollen, erklärt Müller-Gewiss. „Mit dem Schweigegang lassen wir das Vergessen aber nicht zu.“ Und damit zunehmend mehr Details aus dem Alltag dieser jüdischen Bürger bekannt wird, haben die Brühler Pfadfinder vom Stamm der Wildkatzen im Vorfeld zum Schweigegang in diesem Jahr über das Leben der Familie Manes recherchiert. Vor ihrem ehemaligen Wohnhaus Am Markt erinnern heute vier Stolpersteine an sie, zeigen zum Beispiel auf, dass Moritz Manes 1942 nach Minsk deportiert und dort ermordet wurde. Liba Manes wurde nach ihrer Flucht 1944 in Litauen ermordet. Beim Schweigegang werden die Pfadfinder an den Stolpersteinen über die Ergebnisse ihrer Recherchen berichten, so Besse.

Mahnung mit Blick auf die Gegenwart

Dann holt er tief Luft. „Diese Pogrome darf es nie wieder geben“. Ein kalter Schauer laufe ihm über den Rücken, wenn er bedenke, dass diese radikalen Kräfte durch eine demokratische und ganz legitime Wahl an die Macht gekommen waren. Und um so erschreckender empfinde er deswegen auch die aktuelle politische Situation, in der extreme Kräfte auf die Demokratie einwirken und versuchen sie zu schwächen.

Treffpunkt und Ablauf am 9. November

„Diese Veranstaltung ist wichtiger denn je“, betont auch Matthias Petzold mit Blick auf den Schweigegang. An der ehemaligen Synagoge wird er am Montagabend, 9. November, auf seinem Saxophon den musikalischen Abschluss dieser besonderen Trauerfeier gestalten. Treffpunkt ist am 9. November um 19 Uhr am Leamington-Platz. Von dort führt der Schweigegang über die Kölnstraße zur ehemaligen Synagoge.