Nach einer erfolgreichen Freibad-Zeit hat nicht nur im Brühler Karlsbad die Herbstsaison begonnen. Der dortige Badleiter Fabian Richartz kündigt jedoch zum Abschluss der Sommersaison für das kommende Wochenende, 19. und 20. September, 12 bis 17 Uhr, mit den Hundebadetagen noch einmal besondere Aktionstage unter freiem Himmel an.

Vierbeiner können sich dann ausnahmsweise in den Becken austoben, während sich Frauchen und Herrchen am Poolrand sonnen. Kaffee, Kuchen und Knabbereien sorgen für gute Stimmung und eine entspannte Atmosphäre. Hundehalter müssen am Eingang einen gültigen Heimtierpass sowie eine Kopie der Haftpflichtversicherung des Hundes vorzeigen. Das Becken wird zur nächsten Saison ohnehin gereinigt und mit Frischwasser befüllt. Für Badegäste entstehen also keinerlei Nachteile.

In Erftstadt schreitet die Renovierung des Hallenbads voran

Vergleichbare Events gibt es im Bergheim-Quadrath-Ichendorfer Oleander-Freibad (Samstag, 26. September), im Bedburger Freibad (Samstag, 26. September) und im Freibad Aquarena in Pulheim-Stommeln (Sonntag, 4. Oktober).

In Erftstadt kann nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am Dach und an der Fassade des Gebäudes sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten im Innern wieder unterm Hallendach geschwommen werden. Die Sanierungsarbeiten seien reibungslos verlaufen, nun stünden noch die Herstellung und der Einbau der auf Maß gefertigten Fenster und der neuen Fassadenverkleidung auf dem Programm. Der Badebetrieb solle „im Optimalfall durch die noch ausstehenden Montagearbeiten nicht eingeschränkt werden“, heißt es.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Erftstadt weist aber darauf hin, dass das Hallenbad in Liblar am 3. und 4. Oktober geschlossen bleibt. Ein Grund sei die angespannte Personalsituation.