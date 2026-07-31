Die Brühler Stadtverwaltung hat auf die Vielzahl an Beschwerden über wiederkehrenden Gestank in Teilen des Stadtgebiets reagiert und ein Online-Formular für Meldungen eingerichtet. Bürger werden gebeten, Geruchsbelästigungen künftig ausschließlich dort mitzuteilen.

„So können die Hinweise strukturiert erfasst und den zuständigen Fachbehörden zeitnah zur Verfügung gestellt werden“, heißt es. Die für die Ursachenaufklärung sowie die Durchführung der erforderlichen Ermittlungen zuständigen Behörden – der Kreis und die Bezirksregierung – stünden in engem Austausch. Die Stadt Brühl unterstütze diesen Prozess und leite die eingehenden Meldungen datenschutzkonform weiter. Auch in Hürth und Erftstadt hatte es zuletzt viele Klagen aus der Bürgerschaft gegeben.

Die Stadt teilte mit, die Vielzahl an Hinweisen aus der Bevölkerung trage wesentlich dazu bei, mögliche Zusammenhänge zu erkennen und die Ursache der Geruchsbelästigungen weiter einzugrenzen. „Je genauer die Angaben zu Ort, Zeitpunkt, Dauer und Art des Geruchs sind, desto besser können die zuständigen Behörden ihre Ermittlungen unterstützen.“ Zwischenzeitlich hatte die Stadt beim online verfügbaren Mängelmelder auf die Immissionsschutzbeauftragte der in Erftstadt ansässigen Firma Remondis verwiesen.