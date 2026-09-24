Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend (23. September) in Brühl ist ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei kann eine Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein 55-jähriger Autofahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Verletzten in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 23-Jährige kurz vor Mitternacht mit einer Yamaha auf der Talstraße in Richtung der Straße „Theismühle“ unterwegs. Gleichzeitig befuhr der 55-Jährige in einem Toyota die Straße „Theismühle“ und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

23-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Hinzugerufene Polizeikräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt. Zudem war die Yamaha nicht versichert. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf unterstützte die Einsatzkräfte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war die Unfallstelle bis etwa 6 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)