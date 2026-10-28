Mit dem Herbst steht die dritte Brühler Baumzeit an: Sie findet vom 9. bis zum 20. November statt. Wie die Stadt Brühl mitteilt, startet sie am Montag, 9. November, mit einer zweiwöchigen Medien- und Buchausstellung zum Thema Bäume in der Stadtbibliothek.

Eine Zitterpappel, der Baum des Jahres, wird an diesem Tag um 10.30 Uhr in der Nähe der Kita Seewichtel in Brühl-Heide gepflanzt. Die Zitterpappel (Populus tremula), die auch Espe oder Aspe genannt wird, kann 30 Meter hoch werden. Sie blüht von März bis April mit gelben Kätzchen und gilt als wichtige Nahrungspflanze etwa für Insekten und Wildbienen. Sie soll auf der hinteren Wiese vom Spielplatz Heiderbergsee in Richtung Waldkindergarten gepflanzt werden, ist der Mitteilung zu entnehmen. Der Zugang ist über den Fußweg am Heiderbergsee, über die Gruhlstraße oder den Hennersweg möglich. Der Baum werde durch Spenden finanziert, so die Stadt. Durch eine großzügige Spende der Senioren Union CDU könne ein Hochstamm gepflanzt werden. Die Stadt spricht den Spendern ihren Dank aus.

Zukunftsbaumaktion: Bäume online reservieren

Ein Herzstück der Baumzeit ist die Zukunftsbaumaktion. Sie beginnt am Montag, 16. November, 9 Uhr. Dann können die Bäume online reserviert werden. Es werden 35 Obst-Hochstämme, 35 Obst-Halbstämme – etwa Äpfel und Birnen – und 30 Wildobst-Großsträucher – wie Haselnuss und Kornelkirsche – verschenkt. Die Wildobststräucher seien ein besonderer Beitrag für viele Tiere wie Gartenschläfer, Vögel und Insekten. Es werde ein Baum je Grundstück vergeben. Die Hochstämme haben nach städtischen Angaben eine Länge von etwa vier Metern mit Krone und Ballen, die Halbstämme etwa 3,50 Meter, die Wildobststräucher sind mit Ballen etwa 1,50 Meter hoch und mehrstämmig. Die Abholung ist selbst zu organisieren.

Dank an anonymen Spender und Baumausgabe

Die Stadt spricht dem Spender der Bäume, der namentlich nicht genannt werden möchte, ihren Dank aus. Sie freue sich sehr „über dieses besondere Engagement, das einen wertvollen Beitrag für eine grünere und nachhaltige Zukunft Brühls leistet“. Abschluss der Baumzeit ist die Ausgabe der Bäume am Freitag, 20. November, 14 bis 16 Uhr, am Wertstoffhof, Engeldorferstraße 4.

Bis dahin sind weitere Aktionen geplant. Das Zoom-Kino beteiligt sich mit der Filmvorstellung von „Silent Friend“ am Mittwoch, 11. November, 19.30 Uhr. Passend ist der Film der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi ein poetisches, sensibles Werk, in dem die Beziehung zwischen Pflanzen und Menschen zum Sinnbild für die universelle Sehnsucht nach Verbundenheit wird, heißt es.

Auf dem Programm stehen auch Baumspaziergänge: Über „Klimawandelanpassung und Verkehrssicherungspflicht“ geht es am Donnerstag, 12. November, 14 bis 15.30 Uhr, auf einer Tour mit dem gärtnerischen Leiter des Schlossparks, Ufuk May. Treffpunkt ist die Terrasse Schloss Augustusburg. Am Mittwoch, 18. November, 14.30 bis 15.30 Uhr, geht es mit Susanne Zimmermann, Abteilung Klimaschutz, durch den Stadtpark Ost zu alten und neuen Bäumen. Treffpunkt ist die Pergola im Stadtpark Ost. Die Teilnahme an beiden Spaziergängen ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Petra Meyer-Lentes erzählt am Freitag, 13. November, 15 bis 16.30 Uhr, Baumgeschichten auf ihrer Route. Treffpunkt ist der Eingang zum Schlosspark (Kuckuckstor), Schlossstraße. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Anmeldung per E-Mail (info@lentes-meyer.de) oder unter 02232/12188.

Das Bündnis „Bürger für Bäume“ stellt sich und seine Arbeit am Samstag, 14. November, 13.30 bis 14.30 Uhr, in der Stadtbibliothek (3. Etage) vor. Anmeldung per E-Mail (ccech@gmx.de).