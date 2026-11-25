Heiße Maronen und leise Eröffnung

„Auf diese heißen Maronen hat sich schon mein Schwiegervater jedes Jahr gefreut“, berichtete Dr. Johannes Esser. Sein Schwiegervater, das war Wilhelm Schmitz. Die letzten Jahre habe er ihm die Maronen immer von seinem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mitgebracht. „Sie sind einfach lecker, köstlich“, lobte Esser. Solche Komplimente bekommt der Maronenverkäufer der Familie Milz öfter zu hören. Seit 35 Jahren zählt ihr Maronen-Röster zu den Konstanten, die alle Jahre wieder in Brühl auf dem Weihnachtsmarkt zu finden sind.

Es war eine leise Eröffnung des Brühler Weihnachtsmarktes am Montagmittag. Mit einem Male waren die Verkaufsstände geöffnet. Köstliche Düfte zogen über den Marktplatz. Und sofort waren auch die Menschen da, die sich über die vorweihnachtliche Stimmung freuten.

Rheinische Gemütlichkeit und Lichterschein

„Es ist diese einzigartige Kombination – die rheinische Gemütlichkeit, die Liebe zur Tradition und die Nähe zu Schloss Augustusburg, die den Brühler Weihnachtsmarkt so einzigartig und unverwechselbar macht“, erzählt der 84-jährige Peter Mühlens. Er sei jedes Jahr gerne dort, und abends sei es noch viel schöner. Das konnte Helga Berke aus Brühl nur bestätigen. Gemütlich schlenderte auch sie am Mittag über den Marktplatz. „In der Dämmerung, im Lichterschein, ist die Atmosphäre hier noch um ein Vielfaches schöner und festlicher“, schwärmte sie am Stand der Bürgergemeinschaft Brühl-Vochem. Dort verkaufte Vereinsmitglied Christa Henseler am Nachmittag die im Verein geschaffenen Handarbeiten: selbst gehäkelte Topflappen zum Beispiel und selbst gestaltete Perlenketten.

„Hier trifft man auch immer viele nette und bekannte Leute“, verriet Heinz Theo Mandt. Zusammen mit rund 20 Vereinskameraden der „Vürjebirchs Jonge von 2025“ war er angereist, um die vorweihnachtliche Stimmung aufzusaugen und mit dem ersten Glühwein des Jahres anzustoßen.

Ehrenamt, Lose und Kunsthandwerk

Ehrenamtlich aktiv ist auch wieder das Kinderhilfswerk „Terre des Hommes“. An seinem Verkaufsstand standen die Besucher teils Schlange. Denn heiß begehrt sind unter anderem ihre Lose. „Jedes vierte Los ist ein Gewinn“, verriet Vereinsmitglied Anni Jungbluth. Und: „Wir haben alle 4000 Lose selber gerollt.“

Wenige Schritte weiter freute sich Hermann Dittrich über das offensichtliche Interesse der Kunden. Schon seit 36 Jahren ist auch er jedes Jahr dabei. Aus gutem Grund: Sein Sortiment bietet schließlich auch die wertvollen Handarbeiten aus Seiffen im sächsischen Erzgebirge: Pyramiden zum Beispiel, Krippchen und Figuren.

Die Eierkrapfen haben es in sich. Copyright: Margret Klose

Herzhafte und zuckersüße Genüsse

Bummeln, gucken, und Weihnachtsgeschenke kaufen – all das macht natürlich auch Hunger. Das hatten natürlich auch die Organisatoren – die Werbe- und Parkgemeinschaft, kurz Wepag – auf dem Schirm. Und so sorgten sie dafür, dass ein Bummel über den Weihnachtsmarkt auch herzhafte und zuckersüße Genüsse bereithält. Da sind zum Beispiel die Eierkrapfen, die Konditormeister Hartmut Belzer vom Gugelhupf frisch in der Fettpfanne auf dem Weihnachtsmarkt backt. Willy Schmidt hält hingegen 22 verschiedene Sorten echten Senf aus Monschau an seinem Verkaufsstand parat. Auch frische Reibekuchen, drei Stück ab 5,50 Euro, sind zu haben, ebenso Käse aus Holland.

Bühnenprogramm, Kinderangebote und verkaufsoffener Sonntag

Eingebunden in den Vorweihnachtszauber ist auch der verkaufsoffene Sonntag am 20. Dezember von 13 bis 18 Uhr. Und dann gibt es noch das Bühnenprogramm, das immer von Donnerstag bis Sonntag mit Chören, Bläserensembles und Kindergruppen für zusätzliche Stimmung sorgt. Für die Kinder gibt es ein kleines Karussell, die Schweinchenbahn, und immer samstags und sonntags, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr, ein Puppentheater.

Öffnungszeiten und digitaler Lageplan

Bis zum 23. Dezember ist der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember schließt er um 14 Uhr.

Erstmals gibt es sogar einen digitalen Lageplan mit Informationen zu den einzelnen Anbietern.

https://lageplan.digital/bruehler-weihnachtsmarkt