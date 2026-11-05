Für Brühler Grundschulkinder gibt es eine gute Nachricht: Das sonntägliche Bewegungsangebot „SpaS – Sport am Sonntag“ kann nach den Herbstferien weitergehen.

Finanzierung bis Schuljahr 2026/2027 gesichert

Ursprünglich war mit dem letzten Termin vor den Sommerferien Schluss, weil eine Anschlussfinanzierung fehlte. Laut Stadtsportverband Brühl (SSV) ist die Finanzierung nun bis zum Ende des Schuljahres 2026/2027 gesichert.

Ausschlaggebend sei die Unterstützung der Ortwein Immobilien. Zusammen mit den bisherigen Förderern, der Kreissparkasse Köln und der Volksbank Rhein-Erft-Köln eG, reiche das Geld nun für ein weiteres Projektjahr, berichtet der Stadtsportverband.

Rund 20 Kinder bei jedem Termin

Der SSV Brühl organisiert das Angebot gemeinsam mit drei lokalen Sportvereinen und zeigt sich erfreut über die Fortsetzung. Wie wertvoll das Angebot für die Kinder sei, habe sich bereits im vergangenen Schuljahr gezeigt.

In dem nahmen laut SSV bei jedem der zwölf Termine für das sonntägliche Sport-Angebot rund 20 Kinder teil. In der Turnhalle der Regenbogenschule in Kierberg konnten sie sich austoben, verschiedene Bewegungsformen ausprobieren und gemeinsam Sport treiben.

Unkomplizierte Teilnahme

Eine Vereinsmitgliedschaft, eine Anmeldung oder eine Teilnahmegebühr seien nicht nötig, erklärt der Verein. Und gerade diese Offenheit und Unkompliziertheit mache dieses Projekt auch aus, weil nicht jedes Kind regelmäßig in einem Sportverein aktiv sein könne. „'SpaS' schafft einen Ort, an dem alle willkommen sind und Bewegung gemeinsam erlebt werden kann“, so der SSV. Neben der motorischen Entwicklung würden die Kinder aber auch vom sozialen Miteinander profitieren: Sie lernen, Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig zu unterstützen und als Gruppe zusammenzufinden. „Wir freuen uns sehr, das Projekt entgegen der ursprünglichen Planung weiterführen zu können“, so der Stadtsportverband Brühl. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein solch unkompliziertes Angebot gebraucht wird. Umso dankbarer sind wir allen Förderern, die diese Fortsetzung möglich machen.“

Dank an Förderer und beteiligte Vereine

Der SSV dankt der Kreissparkasse Köln, der Volksbank Rhein-Erft-Köln eG und der Ortwein Immobilien für ihre finanzielle Unterstützung.

Ebenso gilt der Dank den beteiligten Vereinen: dem Boxsportverein Olympia Vochem 2020, dem Brühler Turnverein 1879. und der Sport- und Bildungsschule Kahramanlar - Die Brühler Helden.

Nächste Termine stehen fest

Der nächste Termin von „SpaS – Sport am Sonntag“ ist am Sonntag, 8. November 2026, von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle der Gemeinschafts-Grundschule Regenbogenschule, Standort Kierberg, Kaiserstraße 158, Brühl.

Alle Brühler Grundschulkinder können spontan und kostenlos teilnehmen. Mitzubringen sind Sportkleidung, Hallenschuhe und eine Trinkflasche. Wer zunächst nur zuschauen möchte, ist ebenfalls willkommen.

Weitere Termine bis zu den Sommerferien im kommenden Jahr finden jeweils sonntags von 10 bis 12 Uhr statt: 22.11., 6.12. und 20.12.2026 sowie 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. und 4.7.2027.

In den Sommerferien und an Feiertagen findet das Angebot nicht statt. (hmc)