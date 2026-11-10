Bei zwei unabhängig voneinander geschehenen Verkehrsunfällen in Brühl und Bergheim sind am Montag, 9. November, zwei Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises mitteilt, kümmerten sich Rettungskräfte vor Ort um die Kinder und brachten sie anschließend zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser.

Sechsjährige läuft in Brühl zwischen Autos auf die Straße

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in Brühl. Nach Polizeiangaben war eine 56-jährige VW-Fahrerin auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Römerstraße unterwegs. Plötzlich soll ein sechsjähriges Mädchen zwischen am Straßenrand geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen sein. Obwohl die 56-Jährige laut eigenen Angaben sofort stark bremste, konnte sie eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Mädchen stürzte über die Motorhaube auf den Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Zehnjähriger in Bergheim nach Ausstieg aus dem Bus erfasst

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es gegen 16 Uhr in Bergheim-Oberaußem. Dort fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Kia auf der Bergheimer Straße von der Straße „In der Mitte“ kommend in Richtung der Landstraße 93. Auf Höhe des Enzianswegs hielt zu diesem Zeitpunkt ein Bus in einer Haltebucht. Ein zehnjähriger Junge, der aus dem Bus ausgestiegen war, lief den Angaben zufolge ebenfalls zwischen geparkten Autos auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei wurde das Kind von dem Kia erfasst und leicht verletzt.

Die hinzugerufenen Polizisten und Polizistinnen sicherten an beiden Unfallorten die Spuren, befragten Zeugen und Zeuginnen und fertigten entsprechende Unfallanzeigen an. Die Beamten und Beamtinnen des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (red)