Es kommt Bewegung in die Fraktionen im Kreistag: Dr. Christian Pohlmann, lange einer der führenden Köpfe der FDP im Rhein-Erft-Kreis, wechselt zu den Grünen. Addy Muckes wiederum, der ehemalige Vorsitzende des Kerpener CDU-Stadtverbandes, verlässt die Christdemokraten im Kreistag. Er schließt sich der Fraktion FDP/Freie Wähler an.

„Ich blicke dankbar auf fast drei Jahrzehnte zurück, in denen ich liberale Politik im Rhein-Erft-Kreis mitgestalten durfte“, sagte Christian Pohlmann einer Pressemitteilung der Grünen zufolge. Diese Zeit sei ein wertvoller Abschnitt seines politischen Weges gewesen. „Zugleich spüre ich heute sehr klar, dass meine Kompetenzen und meine Energie dort am wirksamsten werden, wo gesellschaftlicher Zusammenhalt, ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Solidität gemeinsam gedacht werden“, so Pohlmann weiter.

Enttäuschendes Wahlergebnis

Christian Pohlmann stand bis zur Kommunalwahl 2025 an der Spitze des FDP-Kreisverbandes und führte 13 Jahre lang die FDP-Fraktion im Kreistag. Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis für die Liberalen kündigte er im September des vergangenen Jahres an, nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Den Posten an der Fraktionsspitze gab er an Ralph Bombis ab.

Grüne begrüßen Pohlmann als Verstärkung

Bei den Grünen ist die Freude über den Wechsel groß. „Christian Pohlmann hat über viele Jahre gezeigt, wie sehr ihm unser Kreis und seine Menschen am Herzen liegen. Gerade jetzt, in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, ist seine Expertise von großem Wert“, sagte Elmar Gillet, Fraktionschef der Grünen. Mit seiner langjährigen Erfahrung sei Pohlmann eine wichtige Verstärkung für die Fraktion: „Mit seinem Blick für Realismus und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wird er uns helfen, wichtige Weichen für die Zukunftsregion Rhein Erft zu stellen.“

Auch Christian Schubert, Parteivorsitzender der Grünen, hebt die Bedeutung des Wechsels hervor. „Wir freuen uns sehr über den Eintritt von Christian Pohlmann in unsere Partei. Sein Schritt zeigt, dass grüne Politik in der gesellschaftlichen Mitte verankert ist und Menschen anspricht, die ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Vernunft und demokratische Stabilität zusammendenken.“ Ähnlich äußerte sich Janina Zensus, die den Kreisverband gemeinsam mit Christian Schubert führt.

Muckes verliert Abstimmung um Bürgermeisterkandidatur

Addy Muckes, damals Parteivorsitzender der CDU in Kerpen, war eigentlich als Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten in der Kolpingstadt auserkoren. Doch kurz vor der Kandidatenkür im Frühjahr 2025 ging Harald Stingl als Gegenkandidat ins Rennen. In einer Abstimmung setzte er sich gegen Muckes durch, der daraufhin seinen Rücktritt als Parteivorsitzender des Kerpener CDU-Stadtverbandes erklärte.

Addy Muckes Copyright: Elena Pintus

Zuvor war Addy Muckes vier Jahre lang Stadtverbandsvorsitzender der CDU Kerpen und zwölf Jahre lang Ortsverbandsvorsitzender von Kerpen-Mitte, wie er im Gespräch mit der Redaktion berichtete.

„Wir gehen nicht im Bösen auseinander“

Seinen Wechsel zur Fraktion FDP/Freie Wähler erklärt er damit, dass der Bezug zu seiner ehemaligen Partei kleiner geworden sei. Er hege allerdings keinen Groll gegen die Kerpener CDU. „Das ist mir wirklich wichtig. Wir gehen nicht im Bösen auseinander“, sagt Addy Muckes. Auch seine Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung habe bei seinem Schritt eine Rolle gespielt. „Die Unentschlossenheit ist schon ziemlich unglücklich, seit die CDU in der Bundesregierung ist“, sagt Muckes.

Nun freut er sich auf die Arbeit in seiner neuen Fraktion. Die kleinere Fraktionsgröße erlaube, anders miteinander umzugehen und intensivere Gespräche zu führen. Den Kern seiner politischen Arbeit sieht er in der Haushaltspolitik.

Freie Wähler freuen sich über Zuwachs

„Das ist natürlich schön für uns und adelt uns auch ein bisschen“, sagt David Held, Kreisvorsitzender der Freien Wähler. Dass Addy Muckes mit seiner langjährigen Erfahrung, unter anderem auch als ehemaliger stellvertretender Bürgermeister Kerpens, zu ihnen stößt, bewertet er als Zeichen für die gute Politik der Fraktion. „Wir freuen uns unheimlich auf die gute Zusammenarbeit“, so Held.

Geringe Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse

Auf die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag haben die Wechsel nur geringe Auswirkungen: Die CDU hat künftig 30 Sitze, einen weniger als bisher. Die Grünen-Fraktion wächst um ein Mitglied auf 13. Da beide jedoch ein Mehrheitsbündnis mit der FDP bilden, dürften die konkreten Folgen überschaubar bleiben.