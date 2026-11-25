Zeugin beobachtet Einbrecher in Niederaußem

Zahlreiche Wohnungseinbrüche halten die Polizei im Rhein-Erft-Kreis weiterhin in Atem. Am Montag war eine Zeugin gegen 17.30 Uhr auf ein offenes Fenster an einem ansonsten dunklen Haus in Bergheim-Niederaußem aufmerksam geworden. Durch das Fenster sah sie einen dunkel gekleideten Mann im Haus. Etwas später entdeckte sie ihn mit einem weiteren Mann auf der Alten Landstraße. Beide flüchteten, als sie auf die Zeugin aufmerksam wurden.

Polizei beschreibt die beiden Verdächtigen

Einer der Männer war laut Polizei etwa 1,67 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er hatte eine stämmige Statur und eine glatte, blonde Kurzhaarfrisur. Er trug einen dunkelblauen Pullover. Der zweite Verdächtige war 1,80 bis 1,85 Meter groß und sehr schlank, er hatte kurze, graue Haare und trug dunkle Kleidung.

Schränke und Schubladen durchwühlt

Im Haus hatten die Unbekannten Räume, Schränke und Schubladen durchwühlt. Sie entwendeten Uhren und Schmuck.

Weitere Einbrüche in Brühl, Frechen und Pulheim

Am Wochenende waren Unbekannte in Häuser in Brühl, Frechen und Pulheim eingebrochen. In Brühl verschafften sich die Täter am Freitag zwischen 16 und 18.45 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung an der Straße „Zum Sommersberg“. Laut Polizei stahlen die Einbrecher Schmuck und Geld.

In Frechen schlugen Täter an einem Haus an der Lochnerstraße in Königsdorf zu. Sie verschafften sich laut Polizei zwischen 8.50 Uhr und 20.15 Uhr Zutritt über eine Terrassentür und erbeuteten Schmuck. Am Samstag zwischen 13 und 23.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung im Bereich der Hüchelner Straße und der Elisabethstraße in Frechen ein. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. In Pulheim-Sinthern gelangten Täter am Samstag zwischen 16.15 und 21 Uhr über eine Terrassentür in ein Haus am Quellenweg. Auch dort stahlen sie Schmuck.

Einbruch in Hürth-Efferen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Bereich der Bahnstraße in Hürth-Efferen. In der Zeit von Donnerstag, 20. November, 18 Uhr, und Sonntag, 23. November, 9 Uhr, hatten sie sich die Täter über ein Fenster an der Vorderseite Zutritt zu einem Haus verschafft.

Hinweise an die Polizei

Hinweise zu allen Fällen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02271/810 oder per E-Mail entgegen. (eva/rtz)

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