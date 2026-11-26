Gewerbetreibende aus Elsdorf laden mit besonderen Angeboten, kleinen Geschenken und schönen Aktionen zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel ein.

Gemeinsamer Adventskalender der Geschäfte

Wie die Pressestelle der Stadt berichtet, haben sich die Geschäfte zusammengeschlossen, um gemeinsam einen Adventskalender auf die Beine zu stellen. Vom 1. bis zum 24. Dezember warten hinter den Türchen kleine Überraschungen, Angebote und besondere Aktionen. „Damit möchten die Geschäftsinhaber ihren Kunden eine Freude machen und gleichzeitig zeigen, wie vielfältig und persönlich das Einkaufen vor Ort sein kann“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Rabatte, Geschenke und Gewinnspiele

Demnach haben sich die Geschäfte einiges einfallen lassen, etwa Rabatte, kleine Weihnachtsgeschenke, Glücksradaktionen oder Gewinnspiele. „So gibt es unter anderem weihnachtliche Überraschungen bei Springwolle, attraktive Rabattaktionen bei Sport Platzer und dem Kreativen Herzstück, kleine Geschenke im Modehaus Peters und bei Stilsache sowie Gewinnmöglichkeiten bei der Arnoldus Apotheke und bei Stoffe Lindner. Auch Foto Servos, die Fahrschule Sonja Schwarz, Zähne Elsdorf und die Hähnchenstube beteiligen sich mit besonderen Aktionen“, teilt die Stadt mit.

Anregungen auch an Tagen ohne Geschäftsaktion

Auch an den Tagen ohne Geschäftsaktion soll der Adventskalender kleine Anregungen für die Weihnachtszeit bereithalten. „Sie laden dazu ein, anderen eine Freude zu machen, Danke zu sagen, bewusst Zeit miteinander zu verbringen oder beim Weihnachtseinkauf die Geschäfte vor der eigenen Haustür zu entdecken“, heißt es in der Mitteilung. Mit dem Adventskalender möchten die Gewerbetreibenden Lust darauf machen, die Elsdorfer Geschäftswelt zu entdecken.

Begleitung in den sozialen Medien und Förderung

Der Adventskalender werde auch über die Social-Media-Kanäle der Stadt Elsdorf begleitet. Dort werden die einzelnen Türchen und die jeweiligen Aktionen vorgestellt. Die Aktion wird mit Unterstützung der Stadt Elsdorf im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) umgesetzt.

Die teilnehmenden Gewerbetreibenden freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. (red)