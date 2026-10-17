Nach einem Rückzug aus dem Finale von „Miss Universe Germany 2026“ steht Sarah Catherina Völmecke Segovia, kurz Catherina Völmecke, erneut im Finale eines Wettbewerbs: „Miss Charm Germany“. Beim Halbfinale in Mannheim hatte sich die gebürtige Erftstädterin zuletzt für das Finale qualifiziert.

Miss Charm sei ein Wettbewerb, der die Vielfalt in der Persönlichkeit und der individuellen Entwicklung besonders zelebriert, sagt sie: „Es geht wirklich um den Charakter der Person, um die Persönlichkeit.“ In diesem Jahr laute das Motto „The Beauty of Cultural Identity“ („Die Schönheit kultureller Identität“). Das gefalle ihr besonders gut, da sie ihre Wurzeln aus Paraguay und Deutschland einbringen könne.

Ihre Entscheidung, von ihrer Kandidatur bei Miss Universe Germany zurückzutreten, begründete Völmecke damals damit, dass sie sich im Verlauf der Misswahl wiederholt mit Entscheidungen konfrontiert gesehen habe, die ihren eigenen Werten widersprochen hätten.

Botschaft und Herzensthema: mentale Gesundheit

Seitdem habe sie ihre Kandidatur bei Miss Charm Germany weiterverfolgt. Sie stand für verschiedene Marken vor der Kamera, wie sie im Gespräch erläutert. „Ich möchte weiterhin einfach meine persönliche Botschaft nach außen tragen, dass es wichtig ist, zu seinen eigenen Werten zu stehen und sich niemals aufzugeben.“ Ihr Herzensthema bleibt mentale Gesundheit. Sie betont: „Die Krone an sich ist nicht das Ziel des Wettbewerbs.“ Ihr gehe es darum, etwas Positives bewirken zu können. Sie wolle Menschen mit ihren Worten berühren, ihnen vielleicht sogar Motivation geben, weiterzumachen, egal was sie im Leben durchgemacht haben.

Aufgewachsen ist Catherina Völmecke in Erftstadt-Liblar. Inzwischen studiert sie Molekulare Biotechnologie in Heidelberg und arbeitet im Pharma-Marketing. Unterstützt wird sie dabei von ihren Liebsten: Der familiäre Rückhalt sei unglaublich, sagt sie. Ihre Eltern legten sich sehr ins Zeug. So arbeite ihre Mutter, die Schneiderin ist, in Zusammenarbeit mit einem Atelier aus Paraguay an ihrem Finalkleid. „Sie stickt mit der Hand noch die letzten Details an und führt Anpassungen durch.“

Die Kandidatin vor der Kamera. Copyright: Völmecke

Inzwischen hat sich Catherina Völmecke auch ein Netzwerk in den sozialen Medien aufgebaut. Auf der Plattform Instagram hat sie inzwischen fast 10.000 Follower. „Ich bin so dankbar für all die Liebe, die ich da bekomme.“

Positive Worte für die Mitstreiterinnen

Von ihren Mitstreiterinnen spricht sie positiv: „Jede einzelne ist nicht nur wunderschön von außen, sondern auch von innen.“ Denn jede habe ihre eigene Geschichte und ihre eigene persönliche Motivation, aus der sie teilnehme. Die Vielfalt sei das Schöne an so einem Wettbewerb. „Man kann sich untereinander und sollte sich auch nicht vergleichen.“

Im Finale erwarten die 22-Jährige mehrere Aufgaben. Es gebe zu Beginn eine Eingangschoreografie, in der Kandidatinnen vorgestellt werden, erläutert sie. Später präsentieren die Kandidatinnen auf dem Laufsteg Bade- und Abendmode. Völmecke hat sich Folgendes vorgenommen: „Ich möchte mich so zeigen, wie ich bin, denn ich möchte nach außen tragen, dass jeder auf seine eigene individuelle Art und Weise wunderschön ist.“

Das Finale von Miss Charm Germany findet am 23. Oktober statt. Für die Gewinnerin des Deutschland-Entscheides geht es dann im Dezember zum Finale des internationalen Wettbewerbs nach Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam. „Unabhängig davon, ob ich gewinne oder nicht, ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte, und für all die Menschen, die ich kennenlernen durfte“, sagt die Kandidatin. (eva)