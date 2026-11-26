In mehreren Stadtteilen von Erftstadt sind Nester der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) gesichtet worden. Wie die Stadt mitteilt, werden viele Nester erst jetzt mit dem Laubfall in den Baumkronen erkennbar.

Etablierte Art: Keine Meldepflicht, keine Beseitigungspflicht

Seit 2025 gilt die Asiatische Hornisse in Nordrhein-Westfalen als etablierte invasive Art. Seitdem müssen einzelne gesichtete Exemplare nicht mehr gemeldet werden. Eine allgemeine behördliche Pflicht, Nester zu beseitigen, besteht laut Stadt ebenfalls nicht. Für das Entfernen der Nester und die anfallenden Kosten seien die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer zuständig.

Wann eine Entfernung notwendig ist

Da die Hornissenvölker im Spätherbst absterben und die alten Nester im darauffolgenden Jahr nicht erneut bezogen werden, ist bei hoch hängenden Nestern abseits von Wegen in der Regel keine kostenintensive Entfernung mehr notwendig, teilt die Stadt weiter mit. Lediglich bei einer akuten Gefahrenlage – etwa bei Nestern direkt über einer Terrasse oder auf Kopfhöhe in einer Hecke – und gleichzeitigem aktivem Flugbetrieb solle ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.

Nabu rät zu Fachleuten statt Selbstversuch

Laut dem Nabu kommt es in der Umgebung von alten, nicht entfernten Nestern im Folgejahr allerdings oft zu vermehrten Neugründungen. Ein altes Nest in Wohnhausnähe sollte also entfernt werden. Der Nabu rät aber dringend davon ab, sich selbst an einer Nestentfernung zu versuchen. Da die Hornisse ihr Nest in einem Umkreis von etwa fünf Metern intensiv verteidigt, sollte ausreichend Abstand eingehalten werden. Nach Möglichkeit sollte man Fachleute hinzuziehen. Dazu komme Verwechslungsgefahr mit der heimischen Hornisse, die unter strengem Artenschutz steht. Wer ihre Nester stört, muss mit Bußgeldern rechnen.

Herkunft und Gefahr für Bienenvölker

Die Asiatische Hornisse stammt ursprünglich aus Südostasien. Vor mehreren Jahren wurde sie nach Europa eingeschleppt, seitdem breitet sie sich hier aus. Anders als die Europäische Hornisse kann sie ganze Bienenvölker regelrecht ausrotten, heißt es beim Nabu. Mit großen Staaten von bis zu 2000 Tieren ist die Asiatische Hornisse deshalb stark invasiv.

So unterscheiden sich die beiden Arten

„Die Asiatische Hornisse ist etwas kleiner als die Europäische Hornisse und an dem dunkleren Körper und gelben Füßen von der rotbraun und gelben heimischen Art leicht zu unterscheiden“, schreibt der Nabu auf seiner Webseite. Ihr Nest erkenne man an einer seitlichen Öffnung. Beim Nest der heimischen Hornisse sitze der Eingang fast immer unten.

Auch sei die Asiatische Hornisse nicht aggressiver als die Europäische. Ihr Stich könne jedoch schmerzhaft sein und vereinzelt zu stärkeren allergischen Reaktionen führen.

NRW bittet um Meldungen

Auch wenn eine Meldung nicht mehr erforderlich ist, bittet das Land Nordrhein-Westfalen darum, entdeckte Nester – idealerweise mit Foto – über das Meldeportal „Neobita in NRW“ einzutragen, um die Ausbreitung nachvollziehen zu können. Auch die Stadt Erftstadt bittet darum, Sichtungen auf öffentlichen Flächen der Stadt per E-Mail zu melden.

gruenflaechen@erftstadt.de

https://neobiota.naturschutzinformationen.nrw.de/neobiota/de/fundpunkte/webformular