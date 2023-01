Erftstadt – Ein Rollerfahrer aus dem Kreis Düren ist am Montag bei einem Unfall auf der B265 in Erftstadt schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr war ein 60-jähriger Kölner mit seinem Kleintransporter auf der Straße „An der Patria“ unterwegs und wollte an der Kreuzung zur B265 links in Richtung Lieblar abbiegen.



Vor ihm befanden sich ein Lkw und zwei Autos. Als alle Fahrzeuge links abbogen, scherte der 60-Jährige auf die Überholspur der B 265 aus, um die anderen zu überholen. Da sich die Fahrbahn nach einigen Metern wieder verengte, zog er kurz vor der Verengung wieder nach rechts und setzte sich vor das erste der drei Fahrzeuge.

Dabei übersah er jedoch einen 53-jährigen Rollerfahrer aus dem Kreis Düren, der noch vor den beiden Autos und dem Lkw fuhr. Er touchierte dessen Roller, wodurch dieser zu Boden stürzte. Der 53-Jährige verletzte sich schwer und kam in eine Uniklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 265 gesperrt. (red)