In den kommenden Wochen müssen im Stadtgebiet 282 Bäume gefällt werden, wie die Stadt Erftstadt mitteilt.

Betroffen sind städtische Flächen, darunter Grünanlagen, Wirtschaftswege und waldähnliche Flächen sowie Straßenbäume. Beim größten Teil der Gehölze handelt es sich laut Verwaltung um kleinere Bäume mit einem Stammumfang von höchstens 80 Zentimetern.

Verkehrssicherheit als Grund für die Fällungen

Die Stadtverwaltung hält den Schritt für „zwingend notwendig, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten“, teilt sie mit.

Ausschlaggebend sei vor allem die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre und der daraus resultierende Schädlingsbefall. Insbesondere die Rußrindenkrankheit und holzzersetzende Baumpilze hätten die Bäume so stark geschädigt, dass ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Hinzu kommen die zunehmenden Extremwetterlagen; dadurch sterben laut der Stadtverwaltung vermehrt auch ältere, bereits am Standort etablierte Bäume ab.

Flächendeckende Bewässerung kaum möglich

Flächendeckend gegenzusteuern sei angesichts der Größe des gesamten städtischen Baumbestands logistisch kaum möglich, etwa durch eine umfassende Bewässerung im gesamten Stadtgebiet.

Neupflanzungen sollen Verluste ausgleichen

Erftstadt setzt auf Nachpflanzungen, um den Verlust auszugleichen. Ein Baustein ist unter anderem das geförderte Projekt „1000 Bäume für Erftstadt“. Darüber sollen bis Ende Januar 2027 rund 180 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden, kündigt die Verwaltung an.

Die Neupflanzungen sollen den veränderten klimatischen Bedingungen besser standhalten. Daher setzt die Stadt bei der Auswahl gezielt auf klimaresiliente und besonders trockenheitsverträgliche Baumgattungen.

Pflege der jungen Bäume wird verlängert

Zudem wurde die Pflege der Stadtverwaltung zufolge ausgeweitet: Die sogenannte Entwicklungspflege sei auf vier Jahre verlängert worden, heißt es. Die Entwicklungspflege soll die jungen Bäume zu einem funktionsfähigen, stabilen Zustand bringen. Inklusive der einjährigen Fertigstellungspflege werden die jungen Bäume insgesamt fünf Jahre intensiv versorgt. So sollen sie sich dauerhaft und stabil an ihren Standorten etablieren, folgert die Stadtverwaltung. (eva)