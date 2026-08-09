Man könnte denken, dass man sich in einem Pflanzenparadies befindet, wenn man im Garten von Elli und Bernd Wallraff in Erftstadt-Dirmerzheim steht. Das Ehepaar feiert am Sonntag goldene Hochzeit und erfreut sich jeden Tag an sprießendem Lavendel, meterhohen Palmen, exotischen Pflanzen und ihrem selbst angelegten Teich mit Koi-Fischen. Und ihre Bananenpflanze trägt dieses Jahr sogar Früchte.

So manche Pflanze hat das Ehepaar als Ableger von seinen Reisen mitgenommen. „Die Palme war vielleicht ein paar Zentimeter groß, als wir die aus Kroatien mitgenommen haben“, erzählt Bernd Wallraff, hinter dem sich das nun meterhohe Gewächs in den Himmel emporstreckt.

Schon während der Schulzeit haben sich die Jubilare kennengelernt

So wie die Palme im Dirmerzheimer Garten immer größer geworden ist, so scheint auch die Liebe zwischen Elli und Bernd Wallraff stetig zu wachsen und nie aufzuhören. Kennengelernt haben sie sich bereits zu Schulzeiten, sie war zwölf, er zwischen 13 und 14 Jahre alt.

Mit dem Briefchenschreiben war es aber nicht getan, beim Warten auf den Bus ist Elli Wallraff schließlich mit Bernd Wallraffs Jungsbande mitgegangen, denn so ganz offensiv war er nicht, wie Elli Wallraff lachend berichtet: „Da kam gar nichts von ihm. Der war ganz ruhig.“ Als sich die damals Heranwachsenden näher kennenlernten, fragte er sie schließlich doch irgendwann, ob sie „mit ihm gehen“ wolle. Und seitdem verbringen sie ihr Leben Seite an Seite.

Improvisiertes Picknick in Paris als „Spontanverlobung“

Dass sie so lange zusammenbleiben würden und nun sogar Goldhochzeit feiern, darüber hätten sie nie nachgedacht, so die Jubilare. Schwärmend erzählen die beiden davon, wie die gelernte Friseurin Elli Wallraff ihren Mann als Versuchskaninchen in Beschlag nahm und ihm die Haare schnitt, von selbst gebastelten Karnevalskostümen, aber auch von ihrer Reise nach Paris 1973.

Dort feierten sie bei einem improvisierten Picknick mit Baguette, Käse und saurem Wein ihre „Spontanverlobung“ mit den ungleichen Ringen, die sie aus ihrem letzten Geld zusammengekratzt hatten. Ringe für immer steckten sie sich am 9. August 1976 an den Finger, am 11. August folgte die kirchliche Trauung.

Auch das gemeinsame Reisen und die Geburt ihrer Tochter Sabrina, die mit neun Monaten auf eine Autoreise nach Kroatien mitgenommen wurde, machen einen großen Teil des Lebens der Wallraffs aus. Ausgerechnet während der Reise zahnte das Kind, als die Wallraffs über München und Salzburg bis an die Plitvicer Seen fuhren.

Ob Thailand, die Türkei, die Dominikanische Republik, der Lake Michigan oder Dubai – kein Reiseziel ist vor den Wallrafs sicher. Und wenn sie in der Heimat in Dirmerzheim sind, haben sie die Welt in ihrem Garten, wo die Palmen und Bananenstauden wachsen und sie im Kreise ihrer Liebsten ihr Ehejubiläum begießen.