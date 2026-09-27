Vermutlich war das Angebot an Speisen zu verlockend. Und woher soll eine Schildkröte auch wissen, dass Kompostcontainer regelmäßig geleert werden – und im Bauch eines großen Müllwagens landen, in dem der Inhalt entweder schon während der Fahrt komprimiert wird oder später in einer Kompostieranlage?

Das Tierheim Bergheim berichtet auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken über die gefräßige Schildkröte und über das große Glück, das sie gehabt haben muss und dem sie ihr Leben verdankt. Wobei es mehr als nur Glück gewesen sein muss: Einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Kompostierfirma in Erftstadt ist es zu verdanken, dass „diese kleine Kröte dem Sensenmann im letzten Moment von der Schippe gesprungen ist“.

Die Frau hatte das Tier in besagtem Kompostcontainer entdeckt und war kurz davor, geschreddert zu werden. Wie es dort hineingekommen ist, weiß kein Mensch, heißt es. Ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens brachte die Schildkröte ins Tierheim Bergheim. Mittlerweile sei sie zu einer Pflegestelle weitergereist, in der man sich richtig gut mit kleinen Panzertieren auskenne.

Falls jemand die Kröte vermisst, gerne im Tierheim Bergheim melden: 02271/4824124. (jtü)