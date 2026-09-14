In Teilen von Erftstadt-Kierdorf und -Köttingen ist Montagmittag (14. September) der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Westenergie arbeitet nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung mit Hochdruck daran, den Fehler zu beheben und die Versorgung wiederherzustellen. „In Kierdorf ist der nordwestliche Teil in Richtung Brüggen und in Köttingen Bereiche entlang Peter-May-Straße betroffen“, fasst der Leiter der Feuerwehr Erftstadt, Thomas Hammer, den aktuellen Stand zusammen.

Auch Dirmerzheim war betroffen, dort ist die Versorgung aber wiederhergestellt. Wie und warum es zu dem Stromausfall gekommen ist, wird untersucht Westenergie, so Hammer. Der Leiter der Feuerwehr bittet darum: „Halten Sie die Notrufnummer bitte für tatsächliche Notfälle frei.“

Die Stadt Erftstadt informiert, sobald es neue Erkenntnisse gibt, heißt es. (jtü)